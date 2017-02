Do szkoły bez biletu

Warszawa wprowadza bezpłatną komunikację miejską dla uczniów.

Miasto rozszerzy katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Od 1 września biletów nie będą już musieli kupować uczniowie stołecznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający na terenie Warszawy.

- To nasza inwestycja w edukację i przyszłość. Zyskają na tym domowe budżety warszawiaków, zwiększy się liczba pasażerów i samodzielność dzieci. Skorzystają także inni użytkownicy dróg bowiem większość rodziców przestanie dowozić dzieci do szkół samochodami – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

W Warszawie jest obecnie 325 szkół podstawowych i 239 gimnazjów. Z ankiety przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Zarząd Transportu Miejskiego (w okresie od 23 listopada do 7 grudnia, ponad 4,1 tys. respondentów) wynika że z komunikacji miejskiej w codziennych dojazdach do szkół korzysta obecnie ok. 30 proc. spośród ponad 151 tys. uczniów stołecznych szkół podstawowych i gimnazjów. 41 proc. uczniów dociera do szkół pieszo, 25 proc. jest podwożonych samochodem a 4 proc. korzysta z innych środków transportu (rower, hulajnoga).

Aż 80 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu zadeklarowało, że przestanie dowozić dzieci do szkoły po wprowadzeniu darmowej komunikacji. Co oznacza ponad 30 tys. potencjalnych, nowych pasażerów.

Decyzję o zmianie systemu ulg i przyznaniu prawa do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów podejmą radni. Będzie przysługiwało zarówno dzieciom i nastolatkom mieszkającym i uczącym się w stolicy jak i mieszkającym w Warszawie, ale uczącym się w innych, nie stołecznych placówkach oświatowych.

Uprawnienie będzie obowiązywało od 1 września. Uczniowie będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie na podstawie specjalnych, spersonalizowanych kart miejskich.

Szkoły prześlą do Zarządu Transportu Miejskiego wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem dzieci (wzór wniosku i instrukcja zostanie dostarczona do szkół) oraz informację na jaki okres należy wgrać uprawnienie. Uprawnienia będą wgrywane na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Natomiast ZTM dostarczy do szkół gotowe, spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie. Dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, będą mogły wyrobić kartę w każdym POP ZTM.

zyciewarszawy.pl