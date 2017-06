Budynek przy Twardej pod lupą

Komisja weryfikacyjna zajmie się zbadaniem legalności zwrotu działek, na których mieściło się znane gimnazjum na Twardej.

autor: Jakub Ostałowski źródło: Fotorzepa Uczniowie gimnazjum przy Twardej +zobacz więcej

W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, która ma zbadać przypadki dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.

– Podjęliśmy decyzje, którymi sprawami zajmiemy się w pierwszej kolejności i kogo wezwiemy jako świadków oraz strony postępowań – wyjaśnił podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, przewodniczący komisji.

Chodzi o działki przy Twardej 8 i 10, na których do niedawna mieściło się gimnazjum (na skutek zgłoszonych roszczeń przeniosło się na Mokotów). W następnej kolejności pod lupę mają trafić działki na: Siennej 29, Zielnej 7, Złotej 17 i 19 oraz Chmielnej 50. To przedwojenne adresy. Dziś to plac Defilad. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wymienił jeszcze dwa kolejne adresy: Nabielaka 9 (postępowanie w jest na bardzo wstępnym etapie) oraz Noakowskiego 16. Pod pierwszym adresem mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska, znana działaczka lokatorska. Na Noakowskiego 16 mieści się słynna już kamienica, do której roszczenie reprywatyzacyjne miała rodzina obecnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz -Waltz.

Żadna z tych nieruchomości nie została wskazana przez radę społeczną.

– Rada zaproponowała adresy do weryfikacji, ale jej wnioski nie spełniają wymogów formalnych. Niewykluczone, że zajmiemy się nimi na kolejnym posiedzeniu komisji – mówił jej przewodniczący.

– Planujemy, że pierwsze rozprawy dotyczące ulicy Twardej 8 i 10 odbędą się 28, 29 i 30 czerwca. Po zamknięciu postępowania administracyjnego strony będą miały czas na złożenie uwag, następnie zostanie wydana decyzja – powiedział wiceminister Jaki. Dodał, że w tym czasie będą prowadzone postępowania dotyczące innych nieruchomości.

Na rozprawę w sprawie nieruchomości przy Twardej 8 i 10 zostaną wezwani jako strony prezydent Warszawy oraz znany biznesmen Maciej M. (tymczasowo aresztowany) i jako świadkowie m.in. były szef biura gospodarki nieruchomościami Marcin Bajko, pełnomocnicy występujący w tej sprawie i kurator spadku.

Komisja wystąpiła do sądu wieczystoksięgowego o wpisanie wzmianek do ksiąg wieczystych o toczących się postępowaniach.

"Rzeczpospolita"