Studia w Polsce bardziej atrakcyjne

Rośnie zainteresowanie studiami zwłaszcza wśród Ukraińców. Wyspecjalizowana agencja ma przyciągnąć więcej obcokrajowców.

Prezydent podpisał ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ma ona m.in. przyciągnąć na polskie uczelnie zagranicznych studentów, np. poprzez programy stypendialne, dofinansowanie kursów języka i promowanie naszego szkolnictwa. Z roku na rok i tak ich jednak przybywa. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się u nas 65 096 studentów z zagranicy. To wzrost o 11,4 proc. wobec roku poprzedniego.

Główną grupą obcokrajowców w Polsce są studenci z Ukrainy (53,5 proc.). Drugą Białorusini. Zaskoczeniem w tym zestawieniu jest trzecie miejsce: to studenci z Indii, których w Polsce studiuje 2156 (wzrost o 240 proc.). Na dalszych pozycjach znaleźli się obywatele Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Rosji i Turcji.

Zainteresowanie nie słabnie

Z informacji przekazanych przez uczelnie wynika, że w tegorocznym naborze zainteresowanie cudzoziemców studiami w Polsce utrzymuje się lub nawet wzrasta.

– Nasze uczelniane centrum rekrutacji ocenia, że zainteresowanie kandydatów z zagranicy jest podobne lub nawet trochę większe niż przed rokiem. W systemie zarejestrowało się blisko 200 osób z zagranicy. Rok temu było ich ok. 180. Najliczniejsza grupa to Białorusini i Ukraińcy. Większość kandydatów z zagranicy posiada Kartę Polaka – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak zastrzega, rejestracja w systemie nie oznacza, że wszystkie te osoby podejmą studia.

– Na razie mówimy o kandydatach. Uniwersytet rekrutuje też co roku studentów w wydziale zamiejscowym w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny). Większość to obywatele Litwy polskiego pochodzenia. Jako obywatele państwa członkowskiego UE studiują na UwB na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

– Odczuwamy duże zainteresowanie osób z zagranicy – przyznaje Michał Kowaliński z Uniwersytetu Szczecińskiego.Na Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się dotychczas 567 zagranicznych studentów, głównie z Ukrainy i Białorusi. Przyjęto 245, o ponad 100 mniej niż w zeszłym roku. Rekrutacja jednak jeszcze się nie zakończyła. Studentów z zagranicy może przybyć w naborze sierpniowym i wrześniowym.

Co wpływa na wzrost zainteresowania studiami w Polsce? W maju 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Wprowadziła ułatwienia dla studentów z zagranicy.

Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców jest przyznawane na 15 miesięcy. Wcześniej zazwyczaj udzielano go na rok – co roku student musiał więc przechodzić całą procedurę na nowo. Teraz cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy do trzech lat.

Tańsza nauka

Zagranicznych studentów przyciąga też niższe czesne. Do roku akademickiego 2015/2016 studenci spoza Unii płacili 2 tys. euro za rok akademicki. Musieli też płacić z góry za cały okres nauki. Teraz wystarczy zapłacić za jeden semestr, a wysokość czesnego określa rektor uczelni. Z zastrzeżeniem jednak, że nie może być ono niższe niż planowany koszt kształcenia. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych. Wielu rektorów skorzystało z tych rozwiązań i obniżyło czesne. Na Uniwersytecie w Białymstoku dla studentów z zagranicy wynosi ono np. 4 tys. zł.

To się opłaci

Dla uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy jest coraz bardziej opłacalne. Od stycznia zmienił się sposób naliczania dotacji. W tzw. składniku umiędzynarodowienia student i doktorant niebędący polskim obywatelem, a odbywający pełen cykl kształcenia, liczy się potrójnie. To ma zachęcić uczelnie akademickie do promocji na arenie międzynarodowej i do wprowadzania nowych obcojęzycznych programów kształcenia.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl

"Rzeczpospolita"