Czyszczą powietrze w przedszkolach

Oczyszczacze powietrza pojawią się we wszystkich miejskich przedszkolach. Miasto przeznaczy na ich zakup prawie 4 mln zł.

– Po wprowadzeniu oczyszczaczy do żłobków kilka lat temu i do wybranych przedszkoli w tym roku otrzymaliśmy szereg zapytań, czy naszym program mogą zostać objęte kolejne placówki. Dlatego też po analizie naszych tegorocznych możliwości finansowych podjęłam decyzję: wyposażymy wszystkie 350 warszawskich przedszkoli w oczyszczacze powietrza – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Od kilku lat w 60 żłobkach i 12 mini żłobkach takie urządzenia z powodzeniem oczyszczają powietrze od pyłów i szkodliwych substancji, ale także kurzu, alergenów, bakterii. Jesteśmy zadowoleni z efektów – dodała podczas spotkania w Przedszkolu Specjalnym nr 213.

Oczyszczacze zostaną zamontowane we wszystkich salach, gdzie prowadzone są stałe zajęcia z dziećmi.

– Mimo, że jakość powietrza w naszym mieście z roku na rok poprawia się, to wciąż nie jest ono idealne. Wprowadzone w grudniu 2015 roku alerty o zanieczyszczeniu powietrza docierają do placówek przedszkolnych. To właśnie zdrowie najmłodszych warszawiaków jest szczególnie narażone nawet przy nieznacznych stężeniach niebezpiecznych substancji. Ogłoszenie alertu oznacza, że dzieci w przedszkolu pozostają w budynkach, chcemy być wówczas absolutnie pewni, że pomieszczenia, w których przebywają mają najlepsze z możliwych warunków do prowadzenia zajęć – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Specyfikacja techniczna oczyszczaczy powinna przewidywać filtrację powietrza w pomieszczeniach, gdzie przebywa 25 osób. Przekazane środki posłużą warszawskim dzielnicom także do zakupu filtrów i akcesoriów niezbędnych w eksploatacji urządzeń.

– Bardzo się cieszę, że prezydent stolicy podjęła decyzję o montażu urządzeń oczyszczających powietrze we wszystkich przedszkolach. W ten sposób wypełnione zostaną również nasze zapowiedzi o zakupie oczyszczaczy do naszych dzielnicowych placówek. Teraz wszystkie dzieci z Ursynowa, ale też pozostałych dzielnic Warszawy, będą mogły bawić się i uczyć oddychając czystym powietrzem – dodał Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów.

