Ratusz uruchomił warsztat stolarski

Ratusz utworzył otwarty dla mieszkańców warsztat FabLab Wbijaj!

W FabLabie Wbijaj! zapewnione są narzędzia, materiały i praktyczne porady dla miłośników majsterkowania, czy np. renowacji mebli.

- Zapraszamy do pracowni wszystkich warszawiaków – od najmłodszych do seniorów. Każdego, kto chciałby pod opieką wykwalifikowanych instruktorów poznać tajniki sztuki stolarskiej, rozwijać swoje umiejętności manualne, ale również po prostu poznać nowych ludzi i dobrze spędzić z nimi czas – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

W pracowni są narzędzia tradycyjne ręczne (młotki, śrubokręty), elektronarzędzia (wkrętarki, wyrzynarki, frezarki), a także te najnowocześniejsze, jak grawerka CNC służącą do tworzenia płaskorzeźb po zaprojektowaniu graficznym w 2,5D. Pracownia postała na ponad 120 metrach kwadratowych w miejscu dawnych garaży na terenie Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Starej. Koszt zakupu wyposażenia to blisko 96 tys. zł.

Z FabLab Wbijaj! będą korzystać nie tylko dzieci uczęszczające do ognisk wychowawczych, ale wszyscy warszawiacy. W tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18, każdy mieszkaniec, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia wizyty, może przyjść z własnymi meblami do renowacji oraz materiałami. W warsztacie udostępniamy narzędzia i fachową pomoc. Już teraz narzędzia i materiały testują dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 oraz zaprzyjaźnieni seniorzy. Ule, karmniki i wiele innych – to efekt kilkutygodniowych prób.

Już w najbliższą sobotę, 16 grudnia, odbędą się warsztaty stolarskie, podczas których adepci stolarskiego rzemiosła będą mogli wykonać małe projekty z drewna, w tym m.in. drewniane ozdoby bożonarodzeniowe. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich warszawiaków, obowiązują zapisy. Więcej informacji: https://www.facebook.com/dziadeklisiecki/

zw.com.pl