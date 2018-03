Do liceum, czy technikum?

Trwają warszawskie targi edukacyjne. Można poznać ofertę liceów i techników.

Do soboty odbywają się największe targi edukacyjne w stolicy. W salach znajdujących się na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki swoją ofertę zaprezentuje 114 warszawskich liceów i techników.

Warszawscy gimnazjaliści mogą poznać nie tylko szkoły, ale także zasady rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, uzyskać informacje na temat egzaminów gimnazjalnych od przedstawicieli Okręgowej Komisji Edukacyjnej oraz skorzystać z porad doradców zawodowych.

W salach znajdujących się na II piętrze PKiN, od piątku do soboty (23 - 24 lutego), będą stoiska szkół wyższych z całego kraju i z zagranicy, a młodzi ludzie poznają zasady rekrutacji do szkół wyższych oraz egzaminu maturalnego.

Warszawa dysponuje bardzo bogatą ofertą kształcenia w 47 technikach i 33 szkołach branżowych I-go stopnia dla młodzieży. Dziś 1/3 absolwentów gimnazjów wybiera szkołę zawodową (w 2006 r. – 1/4 uczniów).

Obecnie do techników uczęszcza 17,9 tys. młodych ludzi, a do 33 szkół branżowych I-stopnia i ostatnich roczników zasadniczych szkół zawodowych – 2 tys. młodych ludzi. Od września wprowadzimy do oferty 3 nowe zawody: technik agrobiznesu w Technikum Ogrodniczym przy ul. Bełskiej, technik automatyk w Technikum Mechanicznym nr 5 przy ul. Objazdowej, technik renowacji elementów architektury w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 przy ul. Górnośląskiej.

Rozszerzono również ofertę szkół zwiększając nabór do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Są to m.in. takie zawody, jak technik mechatronik w Technikum Elektronicznym nr 1 przy ul. Kasprzaka, kierowca mechanik w Branżowej Szkole I stopnia nr 11 przy ul. Włościańskiej, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w Branżowej Szkole I stopnia nr 55 przy ul. Stanów Zjednoczonych.

