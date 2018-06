Rusza "Lato w mieście"

Od poniedziałku warszawscy uczniowie mogą spędzać letni czas korzystając z licznych atrakcji przygotowanych w ramach akcji "Lato w mieście".

W te wakacje na warszawskich uczniów czekać będą 143 Wakacyjne Placówki Edukacyjne (WPE), w których na cały okres wakacji zaplanowano miejsca dla około 20 000 dzieci. Podobnie jak w latach minionych WPE działać będą przez pięć dni w tygodniu, w godz. od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę nad najmłodszymi uczniami. Znaczna większość WPE zorganizowana została w budynkach szkół podstawowych.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice muszą zapłacić jedynie za posiłki, z których korzystają wszystkie dzieci z punktów dziennego pobytu. Podobnie jak w poprzednich latach, opłata wynosi 7 zł za dwa posiłki. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat także w ferie.

W WPE dzieci mogą liczyć na zróżnicowane atrakcje. Oprócz zajęć stacjonarnych – rekreacyjnych, edukacyjnych, plastycznych czy muzycznych – organizowane będą również aktywności poza placówkami. Opiekunowie będą chodzić z dziećmi na wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne, baseny czy też na spotkania z ciekawymi ludźmi. Ofertę przygotowano również z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W dziewięciu szkołach specjalnych, dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, czeka blisko 400 miejsc.

Dzieci starsze i młodzież z pewnością chętnie skorzystają z różnorodnych propozycji zajęć i warsztatów. W tym roku w szkołach, młodzieżowych domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, bibliotekach czy domach kultury przygotowano aż 688 propozycji - 304 artystyczne oraz 384 edukacyjne. Ponadto zostały zaplanowane 243 zajęcia sportowe organizowane m.in. w dzielnicowych i miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. Oferta ta przeznaczona jest zarówno dla grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnych. Dzieci i młodzież mogą brać udział w kilku różnych zajęciach w ciągu jednego dnia.

Tradycyjnie oferta „Lata w mieście" zostanie wzbogacona również o atrakcje przygotowane przez organizacje pozarządowe. W ramach otwartego konkursu ofert wyłonionych zostało dziewiętnaście NGO, które realizować będą projekty adresowane do grup dzieci z wakacyjnych placówek edukacyjnych.

NGO'sy zapraszają na: warsztaty naukowo–fizyczne, chemiczne, biologiczne, przyrodnicze, matematyczne, inżynieryjne, konstrukcyjne, astronomiczne, architektoniczne, robotyczne, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, zajęcia terenowe, zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe.

Nieodłącznym elementem programu „Lato w mieście" są liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne. W tym roku do dyspozycji warszawskich uczniów będzie ponad 60 obiektów sportowych. Dzieci i młodzież korzystać będzie zarówno z dzielnicowych jak i ogólnomiejskich boisk, hal sportowych czy basenów.

Podobnie jak w roku ubiegłym w programie „Lata w mieście" pojawią się również atrakcje, wyróżniającej się na wakacyjnej liście, Letniej Strefy Rekreacji Dzielnicy Wisła. Na tzw. „Poniatówce" do dyspozycji mieszkańców (nie tylko tych najmłodszych) oddane zostały 4 boiska do siatkówki i boisko do beach soccera, a także różnorodne urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała. Aktywności w strefie odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godz. 9.30-13.30. Udział w zajęciach dla grup zorganizowanych będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Swoją propozycję dla najmłodszych ma również Park Kultury w Powsinie. Czekać tam będą kręgielnia (od poniedziałku do piątku, zarówno dla grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnych), boiska do gier zespołowych (piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki), a także ścianka wspinaczkowa. Dodatkowo w godz. 10.00-12.00 uczestnicy programu „Lato w mieście", uczęszczający do wakacyjnych placówek edukacyjnych będą mogli korzystać z odkrytego basenu letniego. W większości obiektów sportowych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc dla grup. W przypadku uczestników indywidualnych warto przed udaniem się do placówki zadzwonić i sprawdzić dostępność obiektu w wybranym terminie.

Straż Miejska przygotowała specjalny program – „Wakacje ze Strażą Miejską". Na szczególną uwagę zasługują zajęcia „Wakacyjni cykliści" prowadzane na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego (ul. Sołtyka 8/10). Młodzi rowerzyści będą tam mieli m.in. szansę doskonalić technikę prowadzenia jednośladów pod okiem doświadczonych instruktorów, a także uzupełnić swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym.

Jak co roku inspektorzy ITD oraz policjanci kontynuują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci wypoczywających podczas wakacji. Na parkingu przy hali Torwar będą kontrolować stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz niezbędne dokumenty. Posterunek kontrolny na parkingu przy hali Torwar przy ul. Łazienkowskiej będzie obsługiwany przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Kontrole dokonywane będą na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów: 22 603 77 55 – całodobowo oraz 22 603 77 18 – w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Tradycyjnie już „Lato w mieście" rozpocznie piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście". Zabawa w Parku Agrykola (przy ul. Myśliwieckiej) odbywać się będzie w środę, 27 czerwca, w godz. 10.00-14.00. Podczas pikniku zaprezentują się przedstawiciele wielu formacji służb mundurowych, prezentowany będzie pokaz sprzętu specjalistycznego i ratowniczego, prezentacja umundurowania służbowego, nauka udzielania pierwszej pomocy, prezentacja mobilnej syreny do alarmowania i ostrzegania ludności, pokaz tresury psów, gry i zabawy oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Podczas pikniku będzie można zobaczyć m.in. pojazdy i sprzęt specjalistyczny używany na co dzień przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Lato w mieście" realizowanego w poszczególnych dzielnicach są dostępne na stronach internetowych dzielnic oraz u koordynatorów programu.

Dzięki uchwale Rady Warszawy wszystkie placówki uczestniczące w programie otrzymują, za pośrednictwem koordynatorów, karty uprawniające do bezpłatnych przejazdów grup młodzieży środkami komunikacji miejskiej. Jak co roku stołeczny ratusz zorganizuje również przewóz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Finansowanie programu Przewidywane koszty realizacji programu „Lato w Mieście" w 2018 r. wyniosą około 10 mln zł.

