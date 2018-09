Czas do szkoły

Rok szkolny w Warszawie rozpoczyna ponad 210 tysięcy uczniów z publicznych i niepublicznych placówek.

- Ten rok szkolny nie będzie łatwy, co związane jest z wprowadzonymi odgórnie zmianami w systemie oświaty. Jako samorząd ograniczamy ich negatywne skutki, jednocześnie rozszerzając miejską ofertę edukacyjną. Inwestujemy dodatkowe środki w warszawską oświatę. Wprowadziliśmy w zeszłym roku bezpłatną komunikację miejską dla uczniów z warszawskich szkół podstawowych. Jako pierwszy samorząd znieśliśmy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu. Dzięki temu w budżetach domowych zostaje rocznie nawet do 1000 zł – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

W Warszawie subwencja pokrywa mniej niż połowę wydatków edukacyjnych. Do każdej złotówki z MEN, miasto dokłada drugą. Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę, łącznie z inwestycjami, wynosi 4,29 mld zł, w tym: 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy; 1,79 mld zł to subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od września uczniowie będą korzystać z nowej szkoły w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy (nowoczesny budynek z dwiema salami sportowymi, trzema boiskami oraz dwoma placami zabaw, koszt 34 mln zł), a w Wawrze i na Białołęce – z nowych przedszkoli. Gruntowną modernizację przeszła też specjalna szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem.

W Warszawie, w tym roku tylko na remonty przeznaczyliśmy 122 mln zł. To więcej niż w poprzednich latach (2017 – 116, 5 mln zł, 2016 - 98,5 mln zł). Prace trwały w 433 placówkach, w tym w ponad 260 szkołach i blisko 140 przedszkolach.

Ratusz rozbudował system pomocy materialnej dla uczniów. To stypendia, zasiłki szkolne i bezpłatne posiłki. Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne co roku przeznaczamy 10 mln zł, w tym 8,5 mln zł to środki własne miasta, a tylko 1,5 mln zł z budżetu państwa.

Od września wychowawcy warszawskich szkół i przedszkoli będą mieli wyższy dodatek. Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie średnio 120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szkołach średnich. Od września wzrosną one odpowiednio o 260 zł i 210 zł czyli do 380 zł. O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40 procent nauczycieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie konieczność przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wymaga to odpowiedniego przygotowania placówek i kadry nauczycielskiej. Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. - 45 mln zł.

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 28 tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59 proc.(2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł.

Jak podaje warszawski ratusz w innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł. W trakcie ostatnich 12 lat pensja pracowników administracji i obsługi wzrosła o 77 proc. (2006 – 1893 zł, 2018 - 3 362 zł). Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 zł miesięcznie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.

Warszawska oświata w liczbach – samorządowe placówki : 56,7 tys. przedszkolaków w 352 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach; 123,6 tys. uczniów w 249 szkołach podstawowych; 13,8 tys. gimnazjalistów w klasach gimnazjalnych; 35,5 tys. licealistów (103 LO), 18 tys. uczniów w 47 technikach i 1,9 tys. w 33 szkołach branżowych I-go stopnia; 28 tys. nauczycieli i 12,5 tys. pracowników obsługi.

