W sobotę startują Warszawskie Dni Seniora, czyli 430 wydarzeń przeznaczonych dla starszym mieszkańcom stolicy.

Warszawskie Dni Seniora organizowane są z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Przez 10 dni seniorzy i ich rodziny będą uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach, wystawach, pokazach, wycieczkach poświęconych m.in. kulturze, bezpieczeństwu, zdrowiu, nowym technologiom. W tym roku odbędzie się rekordowa liczba wydarzeń - ponad 430 :od spacerów z przewodnikiem, lektoratów języków obcych, koncertów, pokazów filmowych, konsultacji zdrowotnych, różnorodnych warsztatów, w tym kulinarnych, po zajęcia sportowe i zaangażowanie się w wolontariat.

- Warszawskie Dni Seniora to okazja do rozwoju pasji i zainteresowań starszych osób, nawiązania relacji z innymi oraz pokazanie możliwości ciekawego spędzania czasu w naszym mieście – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Warszawskie Dni Seniora rozpoczynamy w sobotę, 22 września (godz. 14.00) Południowo-Praskimi Senioraliami w Parku im. Józefa Polińskiego. Natomiast o godz. 10.00 seniorzy spotkają się na festiwalu „Poznajmy się" w Centrum Alzhaimera na Mokotowie, aby wziąć udział w grze miejskiej, smacznym poczęstunku przy występie seniorów z Domu Pomocy Społecznej. O godz. 11.00, przy ulicy Solec 36a rozpocznie się piknik - „Pożegnanie lata 2018" z występami zespołów: „Niebieskie Migdały" i „Powiślanie". Rozrywki seniorom dostarczy kabaret "Polefka", a gry na katarynce nauczy Kataryniarz Warszawski. Także Centrum Nauki Kopernik otwiera swoje progi dla uczestników Warszawskich Dni Seniora. 27 września o godzinie 18.30 rozpocznie się Wieczór dla dorosłych – „Ex Machina". Podczas tego wydarzenia seniorzy mogą zwiedzić całą wystawę oraz uczestniczyć w pokazie nieba na żywo, nawiązującego do tematu sztucznej inteligencji.

Dla wszystkich seniorów kochających sport, 29 września w Ośrodku „Polonia" przy ul. Konwiktorskiej odbędzie się Warszawska Olimpiada Seniorów. Organizatorzy zachęcają uczestników konkurencjami rekreacyjnymi dla każdego, zajęciami z instruktorami, występami artystycznymi.

Finał to niedzielny (30 września) Jarmark Kreatywności w Ogrodzie Saskim. Rozpoczniemy o godz. 11.00 warsztatami i konkursami z nagrodami, zajęciami ruchowo – rekreacyjnymi i pokazami tai-chi. Na koniec odbędzie się międzypokoleniowy dancing prowadzony przez DJ Wikę.

W poniedziałek, 1 października w godz. 11.00-16.00 odbędzie się IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Muzeum Polin.

Nowością jest Punkt Wolontariatu Senioralnego, który został stworzony w CAM „Nowolipie" z Ochotnikami Warszawskimi – projektem m.st. Warszawy. Jego celem jest łączenie organizatorów wolontariatu z osobami chcącymi zaangażować się w działania.

W trakcie Warszawskich Dni Seniora, CAM „Nowolipie" zaprasza na Targ Wolontariatu - imprezę w klimacie przedwojennej stolicy. Targ Wolontariatu odbędzie się w piątek, 28 września, w godz. 15.00-18.00. Oprócz zabawy zapewnionej przez Grupę Teatralną Warszawiaki, będzie to okazja do poznania różnorodnej oferty wolontariatu.

Jedną z nowości Warszawskich Dni Seniora będą bezpłatne warsztaty kuchni tajskiej. Jest to inauguracyjny projekt Fundacji CookUp. Warsztaty odbędą się 26 września w studio CookUp na Mokotowie. Poprowadzi je Maciej Bartkowiak, doświadczony szef kuchni, miłośnikom kuchni tajskiej znany z restauracji Why Thai w Warszawie i Poznaniu. Podczas warsztatu prowadzący zapozna uczestników z produktami azjatyckimi, ich dostępnością w lokalnych sklepach, zamiennikami, sprzętami i technikami, z których korzysta się w kuchni tajskiej oraz różnymi poziomami ostrości dań. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

W trosce o osoby starsze niekorzystające z internetu, uruchomiliśmy sześć Punktów Informacyjnych Warszawskich Dni Seniora. To miejsca, w których doradcy pomogą znaleźć seniorom interesujące ich wydarzenia.

Będą to : Białołęka - Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Porajów 14, pon - czw. godz. 9.00-18.00, pt. godz. 09.00-15.00; Praga-Południe - Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla: ul. Meisnera 5, do 28 września, pon-pt, godz. 10.00-20.00 ul. Majdańska 5, do 28 września, pon-pt, godz. 10.00-19.00 al. Waszyngtona 2B, do 28 września, pon-pt, godz. 13.00 – 16.00.; Praga-Północ - Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki", ul. Łochowska 39/7, do 28 września, pon-pt, godz. 13.00-20.00; Wola - CAM „Nowolipie", ul. Nowolipie 25 b, Klubokawiarnia, do 24 września, pon-pt, godz. 13.00-15.00

