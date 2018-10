Targi pracy

W środę w godz. 10.00 - 17.00, w Pałacu Kultury i Nauki trwają targi pracy i przedsiębiorczości.

Swoje oferty przedstawiają pracodawcy reprezentujący branże: nowoczesnych technologii, transportu, FMCG, handlu, hotelarstwa, gastronomii, produkcji, techniki i automatyki, administracji publicznej, służb mundurowych, a także szerokiego sektora usług.

Na targach poszukiwani są między innymi: elektrycy, mechanicy, logistycy, magazynierzy, kierowcy, inżynierowie, prawnicy, księgowi, specjaliści ds. marketingu, finansów, kierownicy, specjaliści IT, administratorzy sieci i systemów, deweloperzy, administratorzy baz danych, specjaliści cyber security, project managerowie, w tym specjaliści na potrzeby międzynarodowych projektów dla NATO i Unii Europejskiej.

Tegoroczna edycja targów to także cieszący się zawsze dużym zainteresowaniem, Salon doradztwa zawodowego, gdzie na specjalnie zorganizowanych stoiskach można porozmawiać z doradcami zawodowymi. Eksperci pomogą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, podpowiedzą co robić, by z sukcesem znaleźć swoją ścieżkę kariery oraz jak zbudować profesjonalny wizerunek kandydata, zwłaszcza profil w mediach społecznościowych.

Osoby planujące rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej mogą spotkać się z praktykami biznesu. W programie wydarzenia przewidziano wykłady ekspertów, które pozwolą uruchomić kreatywność, znaleźć pomysł na firmę i wdrożyć go w życie. Praktyczne wskazówki pozwolą dowiedzieć się na czym polega marketing relacji i jak sprzedawać dzięki budowaniu sieci, a także gdzie szukać funduszy europejskich na założenie i rozwój własnej firmy.

Wstęp na targi jest bezpłatny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w stolicy pracuje ponad 1 mln osób. W Warszawie odnotowujemy relatywnie niską, na tle kraju, stopę bierności zawodowej, stopę bezrobocia na poziomie 1,7 proc. (stan na 31 sierpnia 2018 r.). Z kolei serwis informacyjny Urzędu Statystycznego w Warszawie podaje, że 31 sierpnia 2018 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 425 tys. firm.

