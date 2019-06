Warszawa szuka nauczycieli

W warszawskich szkołach i przedszkolach od września może zabraknąć ponad 3000 nauczycieli.

W warszawskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pracuje 30 tysięcy nauczycieli. Blisko 40 procent to nauczyciele dyplomowani, po 27 procent – mianowani i kontraktowi. Najmniejszą grupę stanowią nauczyciele stażyści – zaledwie 5,8 proc. Zaledwie niecałe 4,5 tys. nauczycieli jest przed trzydziestką. To przede wszystkim do nich ratusz kieruje ofertę pracy w szkołach i przedszkolach.

- Wiemy, że obecny rząd niewiele ma do zaoferowania studentom, którzy mogliby związać swoją karierę zawodową z nauczaniem w szkołach i przedszkolach. Ostatnie wydarzenia, w tym reforma oświaty pokazały brak stabilizacji pracy w zawodzie nauczyciela. Wielu studentów, nawet po ukończeniu wydziałów pedagogiki nie podejmuje pracy w zawodzie. Mamy starzejącą się grupę zawodową. Chcemy zachęcić młodych ludzi do tej pracy, dlatego wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli stażystów i mianowanych, a teraz oferujemy bezpłatne szkolenia – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

– Już teraz wiemy, że we wrześniu może nam zabraknąć ponad trzy tysiące nauczycieli. Oczywiście to efekt deformy oświaty, czyli wprowadzenia do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika uczniów - dodaje. M.in. 1,7 tys. w szkołach podstawowych, aż 1,4 tys. w szkołach ponadpodstawowych, blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i 400 pedagogów specjalnych. Brakuje przede wszystkim nauczycieli języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu.

Warszawa oferuje bezpłatne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli finansowane z budżetu miasta. W tym roku na ich doskonalenie zawodowe przeznaczyliśmy 16 mln złotych. Na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jest Bank Rezerw Kadrowych. Ciekawą ofertą jest Akademia Młodego Nauczyciela to bezpłatne wspomaganie nowo zatrudnionych nauczycieli poprzez szkolenia, konsultacje, wymianę doświadczeń. Dodatkowo WCIES prowadzi darmowe szkolenia (unikatowe rozwiązanie w skali kraju) dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej. Organizuje również bezpłatne kursy wspomagające warsztat metodyczny dla pracowników uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami.

W tym roku do szkół ponadpodstawowych kandyduje podwójny rocznik uczniów – ósmoklasiści i gimnazjaliści. Warszawa przygotowała 43 tys. miejsc, w tym: w liceach – 28 tys., technikach – 12,6 tys. i w szkołach branżowych – 2,5 tys.

Zgodnie z obietnicą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w tym roku wprowadziliśmy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli. Po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki objęły 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Na ten cel miasto przeznaczyło w tym roku 39 mln zł. Jest to 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami. Już teraz wyższą pensję otrzymali także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą.

Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio 600 zł miesięcznie (dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł). Od września dodatki dla wychowawców warszawskich szkół wzrosły do 380 zł, a pensja dyrektorów średnio o 1000 zł.

zw.com.pl