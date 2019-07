Wzrasta liczba miejsce w żłobkach

W tym roku powstało już ponad 3,6 tys. nowych miejsc w warszawskich żłobkach.

– W stolicy przybywa miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Zachęcamy do tworzenia nowych miejsc w placówkach prywatnych, które wykupujemy i równolegle przyspieszamy budowę nowych żłobków miejskich. W najbliższych miesiącach oddamy trzy nowe żłobki przy ul. Cynamonowej (Ursynów), Łaguny (Wesoła) i Ciołka (Wola). Znajdzie w nich miejsce łącznie 356 dzieci. W procesie inwestycyjnym jest obecnie 19 nowych żłobków – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Właśnie rozstrzygnięty został drugi konkurs „Promesa na duży żłobek", adresowany do podmiotów chcących uruchomić nowe, duże żłobki – powyżej 70 miejsc. Firmy zgłosiły rekordową liczbę miejsc – dwa razy więcej niż zakładano.

– Wyniki przeszły nasze oczekiwania. Spodziewaliśmy się co najwyżej 1500 miejsc, a przedsiębiorcy zadeklarowali stworzenie prawie 3 tys. Od początku roku do teraz powstało w placówkach prywatnych prawie 3300 miejsc, które wykupiliśmy na potrzeby warszawskich dzieci. To tak, jakby powstało kilkadziesiąt nowych żłobków – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta stolicy.

Toczą się kolejne postępowania konkursowe, które zwiększą dostęp do miejsc w stołecznych żłobkach. Do 14 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy mogą składać oferty w konkursie „Żłobek blisko domu". Konkurs adresowany jest do operatorów prowadzących mniejsze żłobki, punkty opieki i mini – żłobki. Wykupem miejsc objęte będą również żłobki i kluby malucha w podwarszawskich gminach. To odpowiedź na postulaty rodziców, którzy mieszkają w dzielnicach sąsiadujących z gminami ościennymi.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem „Promesa na duży żłobek", stołeczny ratusz ogłosił dzisiaj kolejny konkurs dla przedsiębiorców, którzy w złożonej ofercie zapewnią minimum 70 miejsc w jednym żłobku. W dzień składania oferty podmioty przystępujące do konkursu nie muszą być zarejestrowane w formie żłobka – powinny się zarejestrować do 20 grudnia , ale otrzymają promesę – obietnicę zawarcia umowy na wykup miejsc na okres 5 lat. Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do 23 sierpnia 2019 roku.

Tworzenie przez Warszawę nowych miejsc w żłobkach wiąże się z zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry. Miasto bezpłatnie szkoli osoby chętne do pracy w żłobkach, klubach dziecięcych i jako dzienny opiekun.

W ramach akcji „Zostań opiekunką w żłobku" miasto oferuje bezpłatnie 280-godzinne szkolenie na opiekunkę lub opiekuna dzieci do lat 3. Szkolenia odbywają się w systemie dziennym lub weekendowym, obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i warsztatowe. Do prowadzenia szkoleń angażowani są trenerzy, specjaliści w dziedzinie rozwoju dziecka w pierwszych 3 lat życia. Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin, zostaną zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawy na umowę o pracę lub będą mogły założyć własną działalność gospodarczą i otworzyć punkt dziennego opiekuna, klub dziecięcy czy żłobek. Łącznie 20 osób zostało przeszkolonych lub rozpocznie szkolenie wkrótce.

Ponadto Warszawa, w ramach umowy z firmą szkoleniową Widnokrąg i porozumieniem z Krajowym Centrum Pracy, jeszcze w tym roku bezpłatnie przeszkoli ok. 130 osób, które będą mogły zaopiekować się blisko 1000 dzieci.

Oprócz tego miasto uruchamia kolejną ścieżkę wsparcia – własne centrum szkoleń w Centrum Wspierania Rodzin - Rodzinna Warszawa. Będziemy prowadzić tam Akademię Opiekuna Małego Dziecka, w ramach której kwalifikacje do pracy jako opiekuna w żłobku uzyska blisko 200 osób (2020 r.).

Urząd Pracy m.st. Warszawy także oferuje szkolenia dla kandydatów na opiekunów najmłodszych warszawiaków.

zw.com.pl