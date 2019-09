Nowe żłobki

W stolicy zostały wybudowane dwa nowe żłobki przy ul. Cynamonowej 7 i ul. Łaguny 1.

Placówki przy ul. Cynamonowej 7 nr.68 (Ursynów) i ul. Łaguny 1 nr. 67 (Wesoła) to tak zwane żłobki projektowe. Celem projektu jest ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej matek i ojców.

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których jedno z rodziców spełnia warunki udziału w projekcie czyli przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, jest bezrobotne (bez względu czy jest zarejestrowana czy nie w urzędach pracy) lub nie pracuje ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3.

Kolejnym warunkiem skorzystania z projektu jest zobowiązanie matki (lub ojca) do powrotu na rynek pracy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka i utrzymania zatrudnienia przez okres pobytu malucha w placówce. Pobyt dziecka w obu placówkach jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do osób mieszkających w Warszawie lub w jednej z 39 gmin ościennych.

Przy kwalifikacji kandydatów do projektu premiowane będą: osoby pracujące, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, osoby bezrobotne lub dotychczas bierne zawodowo, które znajdą pracę oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniające kryteria.

Rekrutacja do obu placówek rozpoczęła się w pierwszych dniach września. Żłobek przy ul. Cynamonowej przyjmie 150 maluchów, a przy ul. Łaguny - 79, grupy będą liczyły po 25 dzieci.

Oba budynki są parterowe, mają obszerne zewnętrzne place zabaw. Posiłki dla dzieci będą przygotowywane według zasad żywienia opracowanych dla miejskich żłobków, których celem jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych najmłodszych konsumentów poprzez przygotowanie posiłków bezpiecznych pod względem zdrowotnym, smacznych, świeżych, kolorowych, estetycznie podanych zgodnie z obowiązującymi zasadami dietetyki pediatrycznej.

Budowa placówek została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3".

