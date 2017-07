Ursynów żąda w sprawie POW

Dzielnica Ursynów ma poważne uwagi do projektu Południowej Obwodnicy Warszawy. Burmistrz apeluje do mieszkańców.

Do 21 sierpnia można składać do Wojewody Mazowieckiego uwagi do inwestycji - budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska". Uwagi i wnioski można składać pisemnie i ustnie do protokołu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 639, pon-pt w godzinach 12-16), a także elektronicznie z wykorzystaniem adresu email: winfrastrukty@mazowieckie.pl.

Postulaty Dzielnicy Ursynów są następujące. Instalacja urządzeń poprawiających jakość powietrza pochodzącego z tunelu, kładka nad drogą ekspresową S-2 w ciągu ul. Nowoursynowskiej, droga rowerowa i chodnik na całej długości tunelu wzdłuż ul. Płaskowickiej, wyniesienie jezdni (do wysokości krawężników) ul. Lanciego, ul. Braci Wagów oraz Al. KEN na szerokości projektowanego przez dzielnicę parku, wydzielenie pasów do skrętu w lewo z ul. Płaskowickiej z kierunku wschodniego w ul. Lanciego oraz w ul. Braci Wagów, bezkolizyjny prawoskręt z ulicy Płaskowickiej z kierunku zachodniego w ul. Stryjeńskich.

Ponadto dzielnica postuluje następujące zmiany w organizacji ruchu na czas budowy tunelu POW: wydłużenie pasa lewoskrętu z ul. Rosoła w ul. Gandhi z kierunku południowego, dopuszczenie możliwości zawracania w kierunku zachodnim na ul. Gandhi przy skrzyżowaniu z Al. KEN, dopuszczenie możliwości zawracania w kierunku południowym Al.KEN przy skrzyżowaniu z ul. Ghandi, wykonanie wszystkich przejazdów rowerowych na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Rosoła z ul. Gandhi/Nugat.

- Apeluję do mieszkańców, stowarzyszeń i instytucji, aby włączyły się w proces przekazywania uwag, tak aby ostateczny kształt inwestycji spełniał oczekiwania mieszkańców Ursynowa – mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

zw.com.pl