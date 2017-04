Kondratowicza po nowemu

Ratusz planuje już jak będzie wyglądała kluczowa arteria Targówka po wybudowaniu stacji metra.

– Za kilka lat metro dojedzie na Bródno i mieszkańcy tego kilkudziesięciotysięcznego osiedla zyskają szybki i sprawny dojazd do centrum miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

W 2021 r. na ul. L. Kondratowicza będą dwie stacje metra – przy skrzyżowaniu z ul. św. Wincentego i przy ul. Rembielińskiej. Metro Warszawskie zamówiło już w firmie ILF Consulting Engineers Polska, zwycięzcy konkursu na koncepcję architektoniczną odcinka liczącego w sumie trzy stacje (Zacisze, Kondratowicza, Rembielińska) projekty.

Dokumentacja ma być gotowa jesienią tego roku. Metro Warszawskie wprowadziło zmiany w stosunku do pierwotnych założeń. I tak, stację przy ul. Rembielińskiej przesunięto ok. 30 m na zachód a wyjścia z niej poprowadzone zostały na przystanki tramwajowe. Natomiast stację przy ul. św. Wincentego przesunięto na wschód o ok. 60 m; dzięki temu jedno z wyjść będzie prowadziło na narożnik ulic L. Kondratowicza i św. Wincentego. Dodatkowo Tramwaje Warszawskie przedłużą tunel wyjściowy tak aby można było z niego wyjść na przystanki tramwajowe przy św. Wincentego planowanej linii na „zieloną Białołękę".

Budowa metra na Bródnie to także zmiany na powierzchni. Ulica Ludwika Kondratowicza, główny trakt osiedla, przejdzie przemianę porównywalną z tą, jaka nastąpiła na ul. Świętokrzyskiej po zakończeniu budowy centralnego odcinka II linii metra.

Koncepcja zmian na ul. L. Kondratowicza zakłada przekształcenie jej w miejską aleję, będącą osią Bródna, wygodną i przyjazną dla wszystkich mieszkańców. Pozostaną dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku – będą one jednak znacznie bliżej siebie. Dzięki temu możliwe będzie wygospodarowanie przestrzeni na dodatkową zieleń uliczną (szpalery drzew po obu stronach i między jezdniami, krzewy). Powstaną drogi dla rowerów po obu stronach ulicy, a także nowe chodniki. W zatokach wzdłuż jezdni znajdzie się miejsce do parkowania aut.

