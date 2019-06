Skwer przy Kamiennej odmłodzony

Skwer między ulicami Letnią i Kamienną na Pradze-Północ diametralnie się zmienił.

Niemal połowę skweru zajmował dziki parking. Mieszkańcy wykorzystywali go głównie jako drogę na skróty do pobliskiego sklepu oraz miejsce do wyprowadzania psów. Tymczasem obszar ten ma duży potencjał. W jego sąsiedztwie są stare kamienice, blok z lat 70-tych i nowopowstałe budynki mieszkalne. Ulica Letnia, wytyczona ok. 1875 roku, do dziś zachowała nawierzchnię z kocich łbów. Jej oświetlenie stanowią charakterystyczne dla zabytkowych części miasta latarnie – pastorały warszawskie. W pobliżu, przy ul. Szwedzkiej znajdują się zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy ul. 11 Listopada - dawne koszary wojskowe, a przy ul. Letniej - budynek starej piekarni – miejsce działań kulturalnych.

Modernizacja skweru pozwoliła przeobrazić go w atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń. Na skwerze powstały: plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa, alejka parkowa, latarnia parkowa oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, psie stacje oraz słup ogłoszeniowy). Przebudowany został fragment parkingu, zostały zasadzone nowe drzewa, krzewy oraz byliny ozdobne. Został również założony trawnik.

Inicjatorem rewitalizacji tego terenu był Zarząd Praskich Terenów Publicznych. Miasto prowadzi działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Działania te skupiają się w trzech dzielnicach: Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek.

