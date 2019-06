Ząbkowska tylko dla pieszych

W wakacje ulica Ząbkowska ponownie stanie się praskim deptakiem.

Już po raz piąty odbędzie się festiwal Otwarta Ząbkowska. Ulica ta stanie się deptakiem, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki – kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, a przede wszystkim spotkań. W ramach festiwalu odbywają się spektakle, koncerty, liczne wydarzenia dla dzieci, a także happeningi i wydarzenia literackie.

Odwiedzając Ząbkowską będzie można nauczyć się naprawiać rzeczy, ale też przerabiać i nadawać im nowe życie. Little Greenfinity, w ramach kampanii "Praga bez śmieci", poprowadzi warsztaty "Zero waste". W pustostanie przy ul. Ząbkowskiej 11 będzie działać tymczasowa Galeria Ząbkowska 11, w której przez dwa miesiące artyści prezentować będą swoją sztukę. Zobaczyć będzie można na przykład wystawę fotograficzną Agnieszki Rodowicz o jedzeniu wyrzucanym przez okna, leżącym na chodnikach, trawnikach, wynoszonym na skwery. W ramach festiwalu odbędą się również wystawy indywidualne innych artystów wizualnych, m.in. Ignacego Cembrzyńskiego, Katarzyny Dobrogowskiej, Magdaleny Hajnosz, Moniki Wójtowicz czy Anny Chudzik-Pawlik.

Odbędą się indywidualne lekcje poruszania się rowerem po mieście, m.in. doskonalenie jazdy na tym pojeździe, pomoc w odnalezieniu się na ulicach, a także recykling rowerowy. Dodatkowo we wszystkie wakacyjne weekendy w przestrzeni ulicy będzie działał Miejski Serwis Rowerowy.

Na ulicy Ząbkowskiej tradycyjnie staną antykwariaty i odbędą się Targi Sztuki i Rzemiosła Artystycznego - Otwarta Strefa Twórców. Będzie można obejrzeć lub kupić malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię czy ceramikę. Zaproszeni zostali również wystawcy korzystający z ekologicznych surowców i rozwiązań, nadający rzeczom drugie życie. Zaprezentują oni swój asortyment w ramach Strefy Kreatywnych – targów rękodzieła i upcyklingu. Ponadto odbędą się wyprzedaże garażowe oraz akcja wymiany rzeczy bez użycia pieniędzy organizowana przez Armię Zbawienia.

Fragment ulicy pomiędzy ul. Targową a Brzeską z charakterystyczną kamienną nawierzchnią i pozostałościami po torach tramwajowych stanie się deptakiem w nocy z 28 na 29 czerwca. Ponownie samochody wrócą tu w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 1 na 2 września. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć na kilka sposobów. Do ul. Targowej prowadzący dojadą ul. Brzeską i Białostocką lub al. „Solidarności". Do ul. Kijowskiej natomiast kierujący zostaną poprowadzeni objazdem ulicami Brzeską lub Markowską bądź Naczelnikowską i Trasą Świętokrzyską.

Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku Ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego - dojadą ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę – kursują Targową do Kijowskiej i skręcają w Markowską.

