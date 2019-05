Saska Kępa się bawi

W sobotę na ulicach Francuskiej i Paryskiej odbędzie się Święto Saskiej Kępy. Tego samego dnia w Ursusie odbędzie się bieg.

autor: Jakub Ostałowski źródło: Fotorzepa Święto Saskiej Kępy w 2008 r. +zobacz więcej

Święto Saskiej Kępy rozpocznie się w sobotę o godz. 14.00 barwną paradą sprzed Promu Kultury przy ul. Brukselskiej. Na ulicach Francuskiej i Paryskiej pojawią się stoiska gastronomiczne i rzemiosła artystycznego oraz wystawy. Sceny z występami muzycznymi i koncertami staną na ul. Francuskiej przed rondem J. Waszyngtona i przy ul. Obrońców, a także na ul. Wersalskiej pomiędzy rondem, a ul. Bajońską.

Organizacja imprezy będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Już od piątku, 24 maja od godz. 18.00 do niedzieli, 26 maja do godz. 12.00 zamknięte dla samochodów i wyłączone z parkowania będą ulice Francuska i Paryska od ronda J. Waszyngtona do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Brukselską i Wersalską. Zalecane objazdy ulicami Wał Miedzeszyński lub Saską. Autobusy linii: 117, 138 i 146 pojadą objazdem ul. Saską.

Utrzymany będzie przejazd w ciągu ulic Zwycięzców i Walecznych. Na tej pierwszej nie będzie można zaparkować po północnej stronie jezdni pomiędzy ulicami Saską i A. Nobla oraz Poselską i Katowicką. Natomiast na ul. Walecznych na odcinku od ul. A. Nobla do Łotewskiej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Na ulicy wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Ponadto, ruch dwukierunkowy wraz z zakazem zatrzymywania się zostanie wprowadzony na ulicach: Lipskiej, od bocznej jezdni al. J. Waszyngtona do ul. Finlandzkiej; Berezyńskiej, od bocznej jezdni al. J. Waszyngtona do ul. Finlandzkiej; Gruzińskiej, od ul. Czeskiej do Berezyńskiej; Szczuczyńskiej, od ul. Zakopiańskiej do Paryskiej; Meksykańskiej, od ul. Wandy do Paryskiej. Nie będą one miały połączenia z ulicami Francuską i Paryską. Bez wyjazdu będzie również ul. Obrońców. Nie będzie można tam także zaparkować, na odcinkach pomiędzy ul. Francuską a ulicami Królowej Aldony i Poselską.

W sobotę o godz. 17.00 rozpocznie się siódma odsłona imprezy Veolia Ursus Biega, czyli dzielnicowego biegu ulicznego. Uczestnicy będą mieli do wyboru bieg na 5 lub 10 kilometrów oraz kategorię Nordic Walking. Miasteczko biegowe, start i meta znajda się w Parku Czechowickim.

Zawodnicy biegów na wszystkich dystansach wystartują o godz. 17.00. Trasą biegnie ulicami: J. Brzechwy, Cierlicką, Rynkową, Bohaterów Warszawy (wstrzymany zostanie ruch na ulicach poprzecznych: Plutonu AK „Torpeda", Rakietników, 1 Maja, Obrońców Helu, W. Sławka, Kolorowej i Balbinki, Tomcia Palucha), Skoroszewską, W. Hassa, Tomcia Palucha, Kolorową, gen. K. Sosnkowskiego, aleją stadionową wzdłuż OSiR Ursus, al. Bzów, Słupską (zamknięty przejazd w ciągu ulic: M. Spisaka, Prawniczej, J. Michałowicza, II Armii Wojska Polskiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej), A. Szomańskiego (utrzymany wyjazd od strony Al. Jerozolimskich w lewo w kierunku ul. Regulskiej), Robinii, II Armii Wojska Polskiego (wstrzymany przejazd ul. Kompanii AK „Kordian"), Kaczorowską, J. Michałowicza, Żurawicką do mety w Parku Czechowickim.

Zawodnicy biegu na 10 kilometrów pokonają tę trasę dwukrotnie.

Zalecany objazd wyłączonych z ruchu dróg będzie prowadził ulicami T. Kościuszki – Dzieci Warszawy – Ryżowa. Autobusy linii 129, 177, 187 pojadą objazdem ulicami T. Kościuszki i Dzieci Warszawy.

W przypadku długotrwałego wstrzymania ruchu na ul. Skoroszewskiej autobusy linii 177, 178 i 207 będą kursowały ul. gen. F.S. Składkowskiego.

