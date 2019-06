Problem z tramwajami na Grochowie

Od 24 czerwca, rozpocznie się wymiana torowiska na Grochowskiej na wysokości ul. Podskarbińskiej.Korki będą też na Kruczej i Postępu.

Trwa modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Grochowskiej. Po zakończeniu wszystkich prac tramwaje pojadą po nowym, zielonym torowisku, a pasażerowie będą do wsiadali do składów z wygodnych peronów przystankowych. Prowadzony jest już montaż szyn, a w najbliższych dniach rozpoczną się kolejne prace.

Najpierw, od piątku, 21 czerwca od godz. 6.00 do soboty, 22 czerwca do godz. 22.00, na potrzeby przebudowy kanalizacji, zwężona do jednego pasa będzie północna jezdnia ul. Grochowskiej pomiędzy ulicami Kaleńską i Podskarbińską.

Od poniedziałku 24 czerwca, zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 3 i 22. Tramwaje linii 6 i 26 nadal będą kursowały al. Zieleniecką i al. J. Waszyngtona. Uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa 73 kursująca na trasie: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – pl. Wileński – Targowa – al. Zieleniecka – rondo J. Waszyngtona – most Józefa Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – pl. A. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – rondo Zgrupowania AK „Radosław" – al. Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – W. Broniewskiego – Piaski.

Również 24 czerwca, rozpocznie się wymiana torowiska na przejeździe na wysokości ul. Podskarbińskiej. Od godz. 5.00 jadący ul. Podskarbińską nie będą mogli przejechać na wprost przez skrzyżowanie w kierunku ul. Międzyborskiej. Kierujący będą musieli skręcić w prawo w ul. Grochowską, a przed ul. Weterynaryjną będą mogli zawrócić na tymczasowym przejeździe przez torowisko. Podobnie jadący ul. Grenadierów nie będą mogli bezpośrednio skręcić w lewo ani pojechać prosto. Będą musieli skręcić w prawo do tymczasowego przejazdu przed ul. Siennicką. Z tymczasowych przejazdów będą korzystały także autobusy linii 102, 135, 311 oraz nocnych N21 i N71.

24 czerwca rozpoczną prace ciepłownicy na ul. Kruczej pomiędzy Al. Jerozolimskimi a ul. Chmielną. Prace zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym, od 24 czerwca do 1 lipca, zwężona będzie jezdnia prowadząca w kierunku pl. Powstańców Warszawy. W kolejnym etapie, od 2 do 15 lipca, węziej będzie na jezdni prowadzącej w kierunku Al. Jerozolimskich. Przed skrzyżowaniem tych ulic kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas, ponadto wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w Aleje w kierunku ronda gen. Ch. De Gaulle'a. Następnie, od 16 lipca do 20 sierpnia, zwężona zostanie zachodnia jezdnia, ale na wysokości ul. Widok.

Od 25 czerwca od godz. 7.00 na ul. Postępu będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Na odcinku od budynku nr 15 do ul. Marynarskiej będzie można pojechać tylko w kierunku ul. Marynarskiej. Jadąc ul. Postępu od północy będzie można – nie dojeżdżając do Marynarskiej – zawrócić pod nowo wybudowanym wiaduktem. Na odcinku pomiędzy ul. Marynarską a budynkiem nr 12 będzie można pojechać tylko w kierunku ul. Cybernetyki. Nie będzie również można przejechać w ciągu ul. Postępu przez ul. Marynarską.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami Marynarską i Wołoską. Wykonawca prac kończy roboty przy docelowym układzie dróg po obydwu stronach ul. Postępu. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do początku lipca.

