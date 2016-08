Będzie park na Odolanach

ZGN Wola oraz firma Robyg podpisały umowę dotyczącą stworzenia parku na Odolanach.

Teren o powierzchni 1,3 ha, który położony jest u zbiegu ul. Sowińskiego i Jana Kazimierza, zyska nowy wygląd. W centralnej części powstanie duży plac zabaw dla dzieci. Atrakcją będzie kwiecisty labirynt. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Dzielnica na ten cel nie wyda ani złotówki, gdyż inwestycję zrealizuje firma Robyg. – Przez ostatnie kilka miesięcy trwały prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Została już wykonania inwentaryzacja geodezyjna drzew i zieleni. Na jej podstawie wykonano i uzgodniono projekt zieleni. Dziś podpisaliśmy umowa, na mocy której firmie Robyg zostały przekazane grunty na czas inwestycji – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

- Nasze działania na rzecz infrastruktury na Woli nie ograniczają się wyłącznie do parku – zmodernizowaliśmy również jezdnie, chodniki czy oświetlenie uliczne. Udostępniliśmy także szereg miejsc parkingowych. Łączna wartość prac wykonanych przez nas do tej pory na rzecz miasta Warszawy w dzielnicy Wola wynosi ok. 2,3 mln zł – mówi Zbigniew Wojciech Okoński, Prezes Zarządu ROBYG S.A.

Gotowy jest projekt przyszłego parku. W jego centralnej części powstanie duży plac zabaw dla dzieci w różnym wieku. Do dyspozycji najmłodszych będą linarium, piaskownica oraz zestaw zabawowy składający się m.in. z drabinek, zjeżdżalni oraz lin służących do wspinania. Niewątpliwą atrakcją będzie również kwiecisty labirynt wykonany z niskiego, 30-centymetrowego, formowanego żywopłotu z tawuły japońskiej. Chodniki połączą ul. Sowińskiego oraz Jana Kazimierza. Powstaną również mniejsze alejki parkowe z nawierzchni naturalnej. Całość zostanie dopełniona nasadzeniami drzew i krzewów. Kompozycja nasadzeń zieleni oparta będzie na kolistych rabatach, skupionych wzdłuż głównej ścieżki i zamkniętych formowanym żywopłotem z irgi błyszczącej. Planowane jest dosadzenie 32 drzew z gatunków: brzoza, jarząb, ambrowiec, a także ponad tysiąc krzewów (tawuła, dereń, berberys, irga) oraz dodatkowo róż okrywowych i bylin. – Jestem przekonany, że nowy park stanie się rekreacyjnym centrum tego fragmentu dzielnicy – mówi Krzysztof Strzałkowski.

Na realizację inwestycji firma Robyg przeznaczy kwotę 350 tys. zł. Po zakończeniu prac teren zostanie bezpłatnie przekazany na rzecz miasta.

