Takie będzie Wolskie Centrum Kultury

Dzielnica Wola wybrała koncepcję architektoniczną nowej siedziby Wolskiego Centrum Kultury.

Zakończyły się prace związane z wyborem koncepcji architektonicznej nowej siedziby Wolskiego Centrum Kultury. Do wyłonienia najlepszego projektu została powołana specjalna komisja, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele urzędu dzielnicy Wola, Rady Dzielnicy, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wolskiego Centrum Kultury oraz Centrum Komunikacji Społecznej.

Nowa siedziba Wolskiego Centrum Kultury powstanie na obrzeżach Parku Szymańskiego przy ul. Elekcyjnej. - Doskonała komunikacja, bliskość Amfiteatru oraz sąsiedztwo dwóch parków powodują, że jest to idealne miejsce dla tej inwestycji – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Głównym aspektem branym pod uwagę przy tworzeniu koncepcji architektonicznej było właśnie parkowe sąsiedztwo nowego obiektu. – Naszym celem jest stworzenie ekologicznego i otwartego na otaczającą przestrzeń pawilonu parkowego o możliwie transparentnej fasadzie – mówi Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.

Wybrana przez komisję koncepcja architektoniczna spełnia właśnie te wymagania. W pełni przystosowany do wymagań osób niepełnosprawnych budynek WCK będzie miał dwie nadziemne kondygnacje i jedną kondygnację podziemną. Maksymalną przejrzystość fasady tworzącą wręcz iluzję jej znikania osiągnięto poprzez zastosowanie pofałdowanej szklanej fasady niewymagającej zastosowania słupów.

Z kolei dach konstrukcji będzie "zielonym" tarasem widokowym, dającym możliwość sadzenia na nim małych drzew oraz krzewów.

– To będzie również przestrzeń dla mieszkańców. Na dachu będziemy mogli organizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania czy projekcje filmowe – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.

Specjalna pochylnia otworzy budynek na zieloną przestrzeń parku i będzie zarazem bezpośrednim wejściem na dach obiektu. Można tu będzie również wjechać rowerem, a zimą „poszusować" na sankach. Dodatkowym atutem będzie, integralny z budynkiem, mały zielony amfiteatr.

Wnętrze budynku Wolskiego Centrum Kultury to również nowoczesne i niekonwencjonalne rozwiązania. Przestrzeń widowiskową zaprojektowano w taki sposób, by za pomocą podnoszonych lub składanych ścian, można było z niej tworzyć szereg konfiguracji, co daje znacznie więcej możliwości adaptacyjnych.

W nowej siedzibie WCK dostępna dla publiczności będzie sala o powierzchni 1 200 m kw, z możliwością jej podziału na trzy pomieszczenia (salę widowiskową, kameralną, konferencyjną) lub w dowolnie wybrany sposób, przy pomocy mobilnych ścian, których niewątpliwym atutem są wysokie walory akustyczne. Dodatkowo, we wnętrzu budynku powstanie m. in.: profesjonalne studio nagrań, sale plastyczne, pracownie artystyczne, sale baletowe z lustrami, sala językowa, sala komputerowa, studio fotograficzne wraz z ciemnią i klubokawiarnia.

- Będzie to nowoczesny i funkcjonalny budynek - mówi Anna Podłucka, dyrektor Wolskiego Centrum Kultury.

Teraz wykonawca przygotuje projekt budowlany, na podstawie którego w przyszłym roku będzie można przystąpić do budowy. Inwestycja ma się zakończyć w 2018 roku, a dzielnica na ten cel przeznaczy 16 mln zł.

zyciewarszawy.pl