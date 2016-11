Mural dla cywilnych ofiar

Wolskie Centrum Kultury oraz urząd Woli organizują konkurs na projekt i wykonanie muralu „Pamięć o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy".

Konkurs organizowany jest w ramach Obchodów Dni Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. – Zapraszamy wszystkich artystów do projektu, który będzie opowieścią o 63 dniach Powstania Warszawskiego widzianego oczami ludności cywilnej - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Mural zostanie wykonany na ścianie budynku przy ulicy Płockiej 41 (od strony ulicy Górczewskiej). Powierzchnia ściany wynosi ok. 180 m kw (szerokość - 13m.; wysokość – 12 metrów).

- Murale zmieniają wizerunek znanych nam miejsc, coraz częściej komentując przestrzeń i przywracają życie starym murom – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Wolskie Centrum Kultury na prace czeka do 30 grudnia 2016 r. do godz. 12. O tym który projekt zwycięży zdecyduje specjalnie do tego celu powołana komisja konkursowa. Przewidziana jest również nagroda pieniężna w wysokości 6 tys. zł. brutto.

