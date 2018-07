Tramwaje dojadą do Zachodniego

Podpisano porozumienie między Tramwajami Warszawskimi a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie budowy trasy tramwajowej do dworca Warszawa Zachodnia.

Dokument reguluje realizację wspólnej inwestycji polegającej na budowie podziemnego przystanku tramwajowego wraz z konstrukcją dla przyszłego tunelu tramwajowego pod zmodernizowaną stacją Warszawa Zachodnia. Przystanek będzie jednym z głównych punktów przesiadkowych na nowej trasie tramwajowej z Woli do Wilanowa.

Trasa tramwajowa do dworca Warszawa Zachodnia pobiegnie od ul. Grójeckiej wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W okolicach Parku Zachodniego tramwaje wjadą do tunelu, którym dotrą do podziemnego przystanku Dworzec Zachodni, który zostanie zbudowany na głębokości niemal 15 metrów poniżej poziomu torów kolejowych. Przystanki tramwajowe i perony kolejowe będą połączone ruchomymi schodami i windami, a pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Porozumienie pozwala na realizację dalszych planów, czyli budowę kolejnych odcinków tuneli na północ od stacji Warszawa Zachodnia. Docelowo z trzech przystanków tramwajowych Dworzec Zachodni będzie można dojechać tramwajem przez Ochotę do Wilanowa, przez Wolę do Śródmieścia i przez nowopowstające osiedla na Odolanach na Bemowo. Łączna długość zaplanowanych tuneli wraz z rampami zjazdowymi wyniesie 2120 metrów. Nigdy wcześniej w Polsce nie zbudowano tak długich tuneli przeznaczonych dla tramwaju.

Łączna długość tras, które powstaną w ramach budowy połączenia tramwajowego Warszawa Zachodnia – Wilanów przekroczy 12 km, a na trasie będzie 49 peronów. Nowa linia tramwajowa do Wilanowa pobiegnie od Dworca Zachodniego ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r, na skraju parku Pole Mokotowskie, a dalej ulicami: Rakowiecką, Belwederską i Sobieskiego. Tramwaje Warszawskie zaplanowały także budowę dwóch odgałęzień: w ciągu ul. Gagarina, na Sielce i w ciągu ul. Św. Bonifacego na Stegny. Po zakończeniu przez kolejarzy modernizacji stacji Warszawa Zachodnia trasa zostanie przedłużona na Wolę i Bemowo, najpierw przez ul. Krzyżanowskiego, a potem przez Ordona.

Komisja Europejska potwierdziła, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa otrzyma dofinansowanie z funduszy UE. Inwestycja została zweryfikowana i przeszła pełną kontrolę merytoryczną. Jej całkowita wartość przekroczy 293 mln zł, a dofinansowanie UE wyniesie 170 mln zł. Cały projekt obejmuje również zakup 50 dwukierunkowych wagonów i budowę zajezdni tramwajowej na 150 składów na Annopolu. Podpisanie porozumienia między Tramwajami Warszawskimi a PKP PLK pozwoli na uzyskanie wspólnej dokumentacji projektowej. Kolejny krok to wspólna realizacja robót budowlanych. Zgodnie z zasadami współfinansowania tego typu projektów przez UE, cała inwestycja tramwajowa musi być zakończona i rozliczona do końca 2023 roku.

zw.com.pl