Tężnie nie tylko w Konstancinie

W Parku Sowińskiego powstanie tężnia solna. Wola przeznaczy na ten cel 250 tys. zł.

Dzielnica Wola przystępuje do realizacji jednego z najciekawszych zeszłorocznych projektów, czyli do budowy ogólnodostępnej i bezpłatnej tężni solankowej. – Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą tej inwestycji - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Tężnia solankowa będzie kosztować 250 tys. zł i będzie mogła służyć warszawiakom przez okrągły rok, pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz nie będzie niższa niż 10 st. C. - Tężnia będzie naturalnym inhalatorium, gdzie będzie można odpocząć i zażyć trochę świeżego powietrza w centrum miasta - podkreśla Krzysztof Strzałkowski.

Badania potwierdzają, że wytwarzany w tężni aerozol solankowy ma zbawienny wpływ dla funkcjonowania naszego organizmu. Przebywanie w tężni pomaga na nieżyt górnych dróg oddechowych, nawracające zapalenia oskrzeli czy chorobowe stany tarczycy. Tężnia zapewnia też regenerację po wysiłku i wspomaga odporność organizmu.

Wolskie inhalatorium będzie niewielkim, okrągłym budynkiem o średnicy ok. 8 m i wysokości ok 4 m. Dodatkowo, wybrany właśnie wykonawca zobowiązał się, że w bezpośrednim sąsiedztwie tężni wybuduje elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), położy nawierzchnię żwirową, trawiastą, a także zasadzi ok. 100 krzewów.

Przewidywany termin oddania inwestycji do użytku to 30 listopada

