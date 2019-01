Kolej chce wyciąć drzewa

PKP PLK planują wycinkę 250 drzew zlokalizowanych w pobliżu torów kolejowych na Odolanach oraz Czystem - alarmuje urząd dzielnicy Wola.

autor: Piotr Guzik źródło: Fotorzepa Obwód pnia ma być mierzony na wysokości 5 cm, a nie, jak to ma miejsce obecnie – 130 cm. +zobacz więcej

PKP PLK S.A. powołując się na ustawę o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 257 drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych na Odolanach i Czystem.

To już kolejnych tego typu wniosek kolejarzy, który wpłynął do wolskiego urzędu w ostatnich kilku miesiącach - informuje Mariusz Gruza, rzecznik dzielnicy Wola.

Wcześniej PKP wnioskowało o wycinkę prawie 500 drzew z rejonu Odolan.

– Skala tych wycinek jest ogromna, dlatego zwróciliśmy się do kolejarzy z prośbą o ponowne przeanalizowanie wycinki tak dużej liczby drzew. Kolejnym problemem jest to, że przepisy nie obligują PKP do realizacji nasadzeń zastępczych, dlatego apeluję do spółki kolejowej o zasadzenie nowych drzew na terenie naszej dzielnicy – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Dwa przesłane do Urzędu Dzielnicy Wola wnioski PKP PLK S.A. dotyczą wycinki ponad 750 drzew różnych gatunków. – Bardzo dobrze znamy przepisy o transporcie kolejowym oraz zapisy rozporządzenia, które w sposób jednoznaczny określają warunki dopuszczające usytuowanie drzew w sąsiedztwie linii kolejowych. Niemniej jednak, dokonanie przez kolejarzy nasadzeń zastępczych ma kolosalne znaczenie dla zmniejszenia uszczerbku zasobów przyrody na terenie naszej dzielnicy Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty jeszcze raz apeluję do PKP o przemyślenie tej decyzji i bardzo liczę na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby - mówi Krzysztof Strzałkowski.

