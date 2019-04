Otwierają Marynarską

W czwartek planowane jest otwarcie wszystkich pasów ruchu ul. Marynarskiej.

Kończy się przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku od ul. Rzymowskiego do węzła Marynarska (S79). Do 31 maja robotnicy dokończą budowę chodników, dróg rowerowych i posadzą zieleń. Wśród niej znajdzie się 91 drzew w tym m.in. graby kolumnowe i klony oraz ok. 16 tys. krzewów tawuły, róży holenderskiej i pięciornika.

Przed końcem maja gotowy będzie także wiadukt w ul. Postępu oraz kładka dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek. Ich otwarcie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z nadzoru budowlanego.

Po uruchomieniu południowej jezdni ul. Marynarskiej nie zmieni się obecna lokalizacja przejść dla pieszych. Otwarty zostanie wyjazd z ul. Wynalazek na ul. Marynarską oraz skręt w ul. Wynalazek z ul. Marynarskiej od strony trasy ekspresowej. Uruchomione zostaną też dwa przystanki autobusowe wybudowane przy jezdni południowej. Swoją trasę zmienią autobusy linii 402, której pojadą ulicami: Marynarska – Wynalazek – Cybernetyki i zawrócą na rondzie A. Żabczyńskiego.

Po udostępnieniu do ruchu drugiej nitki drogi będzie możliwe dokończenie prac na jezdni północnej. Po Wielkanocy nastąpią czasowe wyłączenia jednego z trzech pasów tej jezdni, a w maju ułożona zostanie na niej ostatnia warstwa nawierzchni.

Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 46,12 mln zł.

zw.com.pl