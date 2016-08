Problemy drogowe przy Andersa

Drogowcy zamknęli ruch na fragmencie ul. Stawki, a także ul. Andersa. W tych miejscach tworzą się korki.

Od wtorku ok. godz. 4 do poniedziałku 22 sierpnia ok. godz. 4 rano zamknięte dla ruchu zostały ul. Stawki na odcinku od ul. J. Lewartowskiego do ul. Bonifraterskiej, a także gen. W. Andersa od A. Dawidowskiego do ul. Stawki.

Objazdy zostały poprowadzone ulicami: J. Lewartowskiego – M. Anielewicza – Świętojerska – Bonifraterska – Międzyparkowa; Z. Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Świętojerska – M. Anielewicza – al. Jana Pawła II; Nowolipki – al. Jana Pawła II – Rondo Zgrupowania AK „Radosław" – Z. Słomińskiego.

Jadący z Żoliborza ul. A. Mickiewicza muszą zjechać z wiaduktu na ul. Z. Słomińskiego i dojechać do ul. Międzyparkowej lub pojechać al. Wojska Polskiego i dalej al. Jana Pawła II.

Autobusy linii 116, 518 i N44 od skrzyżowania ulic Bonifraterska/Muranowska/Konwiktorska kursują ul. Konwiktorską, Zakroczymską, Krajewskiego, Zajączka i Mickiewicza. Swoją trasę zmieniły też autobusy linii 157, które od pl. Inwalidów jadą al. Wojska Polskiego, al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

zyciewarszawy.pl