Przejście dla pieszych na rondzie

Na rondzie Dmowskiego będzie można przejść przez Al. Jerozolimskie i Marszałkowską bez schodzenia do podziemia.

Na rondzie R. Dmowskiego są tylko przejścia podziemne. Władze miasta zdecydowały, że będą tu także przejścia naziemne, które zostaną wyznaczone tak, aby uniknąć kosztownych i dużych przebudów.

Konieczne jest jednak wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, obejmującej m.in. projekt organizacji ruchu, program sygnalizacji świetlnej uwzględniający przejścia dla pieszych, projekt elektryczny itd. (dokumentacja powstanie na bazie koncepcji przygotowanej w ubiegłym roku przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu).

Koncepcja zakłada, że przy rondzie R. Dmowskiego będą cztery przejścia naziemne, wyznaczone na wysokości końca przystanków tramwajowych.

Przez ul. Marszałkowską po północnej stronie, za ul. Widok. Zaplanowano tu także przejazd rowerowy i odcinek drogi rowerowej do ul. Widok (z kontraruchem rowerowym) oraz rowerowe połączenie z ul. Poznańską. W ramach przebudowy zewnętrzne krawędzie jezdni zostaną przesunięte do środka a nadmiernie szerokie pasy autobusowe zostaną zwężone. Efektem będzie czytelniejszy układ pasów ruchu.

Przez ul. Marszałkowską po południowej stronie, na wysokości ul. Nowogrodzkiej. Rowerzyści będą mogli tu przejechać przez ul. Marszałkowską wzdłuż ul. Nowogrodzkiej (z kontraruchem rowerowym). Potrzebna będzie zmiana organizacji ruchu od skrzyżowania z ul. Żurawią – skrócenie wydzielonych pasów do skrętów.

Przez Aleje Jerozolimskie, po wschodniej stronie, na wysokości ul. Parkingowej. Projektanci nie wrysowali tam przejazdu rowerowego bo nie ma tam dróg rowerowych (ale zostawiają tam rezerwę terenu na przyszłość). Tu konieczna będzie korekta pasa do skrętu w lewo (wschód-południe) oraz skrócenie zatoki autobusowej.

Przez Aleje Jerozolimskie po zachodniej stronie na wysokości ul. Poznańskiej. Jest tu także przejazd rowerowy i droga rowerowa łącząca ul. Poznańską (z kontraruchem rowerowym) z Widok. Tu trzeba będzie przesunąć krawędzie obydwu jezdni: tej w kierunku Ochoty na północ (wyprostowanie zatoki autobusowej i uporządkowanie pasów ruchu), a w stronę Pragi na południe.

Wszystkie przejścia będą miały szerokość ok. 8 m i azyle pomiędzy jezdniami. Do każdego z nich przedłużone zostaną przystanki tramwajowe (wszystkie będą miały po ok. 66 m czyli tyle ile potrzebują dwa tramwaje), a wejście na nie ułatwią pasażerom łagodne rampy. Przy przejściach będzie sygnalizacja świetlna.

Zdaniem projektantów nowe przejścia nie pogorszą ruchu tramwajów (pozostanie priorytet) ani samochodów - ZSZR będzie odpowiednio sterował programami sygnalizacji świetlnej na dłuższych odcinkach ulic. Szerokość ani liczba pasów ruchu na rondzie Dmowskiego nie zmienią się. Ponadto prognozy mówią, że do 2020 r. liczba samochodów przejeżdżających przez rondo zmniejszy się o ok. 12 proc.

Po rozstrzygnięciu przetargu, wybrane biuro projektowe będzie miało 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji budowlanej dla wyznaczenia przejść.

zw.com.pl