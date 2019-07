Zieleń na placu Bankowym

Na czas wakacji na nowo zaaranżowany został parking między pomnikiem Słowackiego a ulicą Elektoralną.

Powstały miejsca do siedzenia, pojawiła się zieleń – 40 jarzębin, klonów, brzóz i ponad 2000 sadzonek niskiej zieleni i kwiatów, które po wakacjach wzbogacą florę warszawskich parków. W przestrzeni placu są również dwie instalacje wykorzystujące wodę, które nawiązują do działania tężni. Wilgotna chmurka da niebawem nieco ulgi od wysokich temperatur, pozwoli łatwiej oddychać i przypomni też o problemie „miejskiej wyspy ciepła". Zostaną zainstalowane również dwie altany i parasole, pod którymi będzie można schronić się w upalne dni.

Duży fragment aranżacji to 40 ławek wielofunkcyjnych. Ich forma i układ pozwolą m.in. na spotkania, odpoczynek, a także wiele innych aktywności. Będzie można po nich chodzić, skakać przez nie jak przez przeszkody czy ćwiczyć zmysł równowagi. W pobliżu ławek znajdą się stanowiska do gry przestrzennej dla osób w każdym wieku. W konstrukcję siedzisk zostanie też wpleciona zieleń, która spoi wszystkie instalacje przestrzenne z drewna.

Pojawią się też instalacje promujące recykling. Po wrzuceniu do recyklomatu pustych butelek lub puszek mieszkańcy za pomocą specjalnej aplikacji otrzymają punkty, które będą mogli wymienić na zniżki do kina, teatru lub kawę. Zebrane szkło, plastik i aluminium trafią do powtórnego wykorzystania.

- Projekt na placu Bankowym to test. Chcemy zobaczyć, jak mieszkańcy zareagują na tę zmianę. To jednak przede wszystkim potrzeba zwrócenia uwagi na to, że wszyscy mamy wpływ na miasto i jego klimat przez nasze codzienne zachowania związane z poruszaniem się po mieście, segregacją odpadów, dbałością o przestrzenie publiczne wokół nas – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

W wybrane dni na placu będą organizowane animacje i warsztaty. Pierwsze zaczną się w sobotę, 13 lipca, już od godz. 10.30. Tego dnia na odwiedzających czekają warsztaty wokół przetwarzania odpadów, a także pokaz kulinarny „Ugotowani bez reszty" o wykorzystaniu wszystkiego, by nic się nie marnowało w kuchni. Pojawią się strefy warsztatowe dla dzieci „Zielona szkoła", a dla starszych pokazy „Drugie życie rzeczy" i „Rośliny udomowione". Przez cały okres działania letniej aranżacji dostępna będzie wystawa plenerowa o historii placu, roli przestrzeni publicznych i zdrowym mieście.

