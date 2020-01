Orszak Trzech Króli

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli ulicami Warszawy przejdzie jasełkowa procesja.

6 stycznia procesja wyruszy z placu Zamkowego ok. godz. 12.00 i przejdzie Krakowskim Przedmieściem oraz ul. Królewską na pl. marsz. J. Piłsudskiego. W związku z tym od ok. godz. 11.30 do ok. godz. 13.00 wyłączona z ruchu kołowego będzie ul. Królewska na odcinku od pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Krakowskie Przedmieście, a także pl. marsz. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Ossolińskich.

Jadący ul. Królewską będą mogli dojechać tylko do Pasażu W. Niżyńskiego, a z ul. Wierzbowej będzie można pojechać do ul. marsz. F. Focha. Zamknięte dla samochodów będą też ul. Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat na odcinku od ul. Miodowej do Ronda gen. Ch. de Gaulle'a (przejezdna będzie ul. Świętokrzyska). Uwaga: 6 stycznia nie będzie można zaparkować pojazdów przy ul. Królewskiej (od pl. marsz. J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) oraz przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Autobusy linii 107 (tylko w kierunku Kierbedzia) i 111 (w kierunku Gocław) będą kursowały ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi. Linia 111 (w kierunku Esperanto) będzie jeździła ul. Królewską i Marszałkowską do pl. Bankowego i dalej swoją trasą. Linie: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 w kierunku krańców Wilanów, Szczęśliwice, Natolin Płn., Pl. Trzech Krzyży, Spartańska, Lotnisko Chopina, PKP Ursus zjadą ul. Kapucyńską w al. „Solidarności" i dalej z pl. Bankowego pojadą ul. Marszałkowską. Autobusy linii 128 i 175 w kierunku krańca Pl. Piłsudskiego pojadą ulicami Marszałkowska – Senatorska – Wierzbowa. Linia 222 w kierunku krańca Bielańska będzie kursowała ulicami Królewską i Marszałkowską. Natomiast pozostałe linie w kierunku Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory będą kursowały ul. Marszałkowską i Senatorską.

W godzinach 10.00 – 15.00 uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa 71, kursująca na trasie: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. „Solidarności" – Wolska – Cm. Wolski.

Orszak na Targówku wyruszy ok. godz. 13.00 ze skrzyżowania ulic P. Wysockiego i Bartniczej. Trasa będzie prowadziła ul. P. Wysockiego do ul. Matki Teresy z Kalkuty, tutaj procesja zawróci i ul. P. Wysockiego dojdzie do wysokości ul. Bartniczej. Kierowcy, którzy planują podróż, muszą się liczyć z zamykaniem ruchu przez policję, niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi (W. Syrokomli).

Autobusy linii 114 pojadą ul. Łojewską, Łabiszyńską i Trasą Toruńską. Autobusy linii 176 z ul. Marywilskiej pojadą trasą: Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska. Linia 204 pojedzie prosto ul. Rembielińską do ul. Matki Teresy z Kalkuty. Autobusy linii 145 i 156 pojadą ul. Chodecką, Łojewską i Łabiszyńską.

zw.com.pl