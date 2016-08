Nowinki medyczne w warszawskich klinikach

Choć nierzadko w Polsce słyszy się o ograniczonej dostępności nowoczesnych metod leczenia, ostatecznie sytuacja nie prezentuje się aż tak źle. Do kraju co jakiś czas docierają medyczne nowości, zapewniające chociażby coraz to lepsze efekty terapii oraz znacznie krótszy czas rekonwalescencji. Część z nich pojawia się oczywiście w Warszawie i choć teoretycznie to jej mieszkańcy powinni być takowymi najbardziej zainteresowani, to nie do końca tak jest. W dobie dzisiejszej komunikacji pacjent może przecież opuścić miejsce zamieszkania i udać się na terapię do stolicy. Najpierw trzeba jednak wiedzieć, jakie nowe zabiegi medyczne są w niej wykonywane.

Poszczególne zlokalizowane w kraju ośrodki medyczne niejako „dzielą się” różnymi procedurami, w których to się najbardziej specjalizują i wykonują najczęściej. Tak jest choćby w przypadku przeszczepiania płuc, którym zajmują się głównie ośrodki w Szczecinie i Zabrzu. Stolica kraju również specjalizuje się w pewnych zabiegach, a dzięki jednej z większych nowości 2016 roku zapewne stanie się liderem w kolejnej dziedzinie.

Jakie nowości są dostępne w warszawskich placówkach medycznych?

Z początkiem 2016 roku w Szpitalu Bródnowskim otwarte zostało Interwencyjne Centrum Neuroterapii. O randze tego wydarzenia z pewnością może świadczyć fakt, że jest to druga tego typu placówka na świecie i jednocześnie pierwsza w Europie. Jednym z bardziej znaczących zastosowanych unowocześnień jest możliwość prowadzenia neurobrazowania w czasie rzeczywistym. Klasycznie mapowanie struktur układu nerwowego odbywa się przed zabiegiem, tymczasem w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii – dzięki wyposażeniu ośrodka w wysokiej klasy sprzęt do rezonansu magnetycznego – możliwe będzie wykonywanie tego śródoperacyjnie, dzięki czemu zwiększeniu ulegnie precyzja dokonywanych ingerencji.

Specjaliści z ośrodka planują maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości ich placówki. Pojawiają się informacje o możliwości przeprowadzania terapii genowej, która pomóc miałaby np. pacjentom z chorobą Parkinsona. Oprócz tego w przypadku tych chorych brakującą substancję – dopaminę – dzięki możliwości znalezienia konkretnego miejsca objętego defektem można by podawać bezpośrednio tam, gdzie występuje jej niedobór, a nie ogólnoustrojowo. Precyzyjne wprowadzenie leków może się przydać również w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, gdzie w okolice zmienionej tkanki można by podawać substancje o aktywności przeciwnowotworowej. Możliwości warszawskiego Interwencyjnego Centrum Neuroterapii już są duże, a wraz z ogólnym rozwojem medycyny zapewne staną się jeszcze większe.

XprESS system

Inny stosunkowo nowy zabieg dostępny jest w Warszawie od drugiej połowy 2015 roku i jest domeną laryngologów. Centrum Medyczne MML zaczęło go wykonywać jako pierwsze w Polsce i drugie na świecie. Nowością tą jest procedura udrażniania zatok XprESS system. Odbywa się ona bez skalpela i bez opatrunków, co więcej – może być wykonywana w znieczuleniu miejscowym (poza pacjentami w wieku dziecięcym, u których raczej preferuje się znieczulenie ogólne). Założeniem procedury jest poszerzenie światła zatok przy pomocy przyrządu przypominającego balonik. Zajmuje ona około 30 minut i po upływie krótkiego czasu obserwacji, tego samego dnia, pacjent wraca do domu. Chorym cierpiącym na przewlekłe zapalenie zatok, chcącym uniknąć działania skalpela i jednocześnie ceniącym swój czas, można więc polecić wyjazd do stolicy naszego kraju.

PROFHILO

Co zapewne nie dziwi, nie próżnują również warszawskie gabinety medycyny estetycznej. Jedną z nowinek w przypadku tej dziedziny stanowi PROFHILO - preparat, złożony ze specjalnie skonstruowanych molekuł kwasu hialuronowego, których wprowadzenie ma na celu pobudzenie procesów naprawczych i przebudowy skóry. PROFHILO m.in. wygładza zmarszczki oraz zwiększa stopień sprężystości skóry twarzy. Aplikacja preparatu nie zwiększa objętości tkanek, oprócz tego iniekcje przeprowadza się w ściśle określonych pięciu punktach twarzy. Tak jak i młodość, działanie preparatu nie trwa wiecznie, ponieważ efekty utrzymują się około 1,5 roku. W razie potrzeby iniekcje można jednak powtarzać.

Ultraformer III

Medycyna estetyczna poprawić może jednak nie tylko wygląd twarzy, ale i całego ciała. Całościową poprawę wyglądu zapewnić może urządzenie Ultraformer III, które znajduje się od jakiegoś czasu w warszawskich placówkach. Jedno urządzenie, wiele zastosowań, m.in. redukcja zmarszczek, modelowanie kształtu łydek czy brzucha, wyrównanie kolorytu skóry oraz konturowanie kształtu twarzy. Wykonywane zabiegi są bezinwazyjne i bazują na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych o wysokiej energii. Tkanka tłuszczowa poddana działaniu tychże fal ulega podgrzaniu, ostatecznie dochodzi do jej obkurczenia się. Dodatkowo dostarczana energia termiczna pobudza tworzenie i przebudowę kolagenu, czego skutkiem jest pobudzenie procesów odbudowy skóry. W jakiej cenie są zabiegi urządzeniem Ultraformer można przeczytać na tej stronie: www.tourmedica.pl/kliniki/ultraformer-iii-konturowanie-i-lifting/warszawa/.

Na rynku medycznym postęp zachodzi tak szybko, że czasem aż trudno wychwycić wszystkie nowości. Opisane wyżej stanowią tylko część nowinek medycznych, które w ciągu ostatniego czasu pojawiły się w Warszawie. Najlepszym źródłem wiedzy o nowszych terapiach są lekarze specjaliści zajmujący się daną dziedziną – bo to oni w końcu korzystają z nich, chcąc uzyskiwać u swoich pacjentów najkorzystniejsze efekty terapii.

