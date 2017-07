Warszawa na wakacje - sprawdź, gdzie możesz spędzić czas

Duże miasta raczej nie kojarzą się nam z wakacjami. A to błąd. Jeśli mieszkacie poza stolicą, warto wykorzystać część urlopu, by przyjechać do Warszawy przynajmniej na weekend, by spokojnie po mieście pospacerować, bez pośpiechu pozwiedzać muzea, pokazać dzieciom kilka atrakcji i ciekawie spędzić czas. Latem nie ma tłumów ludzi, nie ma pośpiechu. Jest czas na relaks.

Spacer po stolicy

Najlepiej spacerować po stolicy z przewodnikiem, zwłaszcza gdy nie znamy miasta. Z przewodnikiem mamy pewność, że nie pominiemy ciekawych miejsc. Poza tym wysłuchamy wielu ciekawostek.

Zwyczajowo spacer zaczyna się na Starówce, gdzie turyści oglądają Rynek Starego Miasta, Nowe Miasto, Barbakan, katedrę św. Jana. Następnie odbywa się zwiedzanie Zamku Królewskiego. Stamtąd trasa wiedzie do Ogrodu Saskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza. Następnie przechadzając się Traktem Królewskim dochodzimy do kościoła Św. Krzyża, gdzie mieści się urna z sercem Fryderyka Chopina. Wycieczka kończy się w Pałacu Kultury i Nauki, skąd z wysokości tarasu widokowego możemy podziwiać panoramę Warszawy. Natomiast na parterze PKiN latem 2017 roku obejrzeć możemy interesującą Galerię Figur Stalowych, złożoną z około 100 figur, między innymi Elvisa Presleya i Marylin Monroe, bajkowego króla Juliana a także rzeźby samochodów światowych marek.

Znacznie więcej można zobaczyć, dysponując własnym samochodem. W ciągu jednego dnia można wówczas "zaliczyć" Łazienki i Wilanów. Taka samochodowa wycieczka odbywać się może z przewodnikiem.

Wycieczka tematyczna - śladami Fryderyka Chopin

Miłośników muzyki Chopina z pewnością zainteresuje wycieczka śladami wielkiego kompozytora. Wycieczka zaczyna się od kościoła Św. Krzyża, gdzie znajduje się urna z sercem kompozytora. Następnie autokarem jedziemy do Łazienek Królewskich, pod pomnik Fryderyka Chopina. Najlepiej zaplanować wyjazd do stolicy na niedzielę, bo wtedy pod pomnikiem odbywają się koncerty muzyki Chopina. To niepowtarzalna okazja, by najlepiej odczuć klimat kompozycji artysty.

Warto jeszcze pojechać 50 km za Warszawę, do Żelazowej Woli – miejsca urodzenia Chopina. Obecnie w niewielkim dworku, otoczonym zadbanym parkiem, mieści się muzeum kompozytora. Potem jeszcze "skok" do Brochowa – miejscowości, gdzie rodzice Chopina brali ślub i można już wracać do Warszawy.

Wyprawa do muzeów

Do Warszawy warto przyjechać po to, by zwiedzić choć niektóre z nich. POLIN to Muzeum Historii Żydów Polskich. Przedstawia dzieje tej społeczności, począwszy od X wieku, kiedy to na terenach Polski osiedlili się pierwsi Żydzi, po czasy współczesne. To nowoczesna instytucja kultury, którą można zwiedzać z przewodnikiem lub indywidualnie, z audioprzewodnikiem (we wtorki muzeum jest nieczynne). Zwiedzanie wystawy odbywa się 5 ścieżkami tematycznymi: Odkryj historię polskich Żydów, Opowieść o Żydach polskich w XX wieku, Zagłada - pamięć, Święta żydowskie, Życie.

Zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego jest nieomal obowiązkowe. Przedstawia dzieje powstania z 1944 roku, a także działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Zgromadzono tu ok. 30 tysięcy eksponatów, między innymi: broń, przedmioty osobiste powstańców, dokumenty, fotografie, listy filmy. Wystawy przedstawiają życie codzienne w Warszawie podczas okupacji, powstania i w okresie powojennym. Aranżacja pomieszczeń oddaje klimat tamtych czasów.

Swoistą instytucją jest Centrum Nauki Kopernik. Mieszczą się tu wystawy stałe, prowadzone są laboratoria i warsztaty, gdzie nie tylko dzieci i młodzież w atrakcyjny sposób mogą poznać tajniki nauki. Interesujące są pikniki naukowe, pokazy i spotkania z naukowcami. W planetarium w wakacje odbywają się koncerty gwiazd muzycznych, pokazy laserów i Filmowe Podróże do Gwiazd. Centrum Nauki Kopernik udowadnia, że nauka jest ciekawą przygodą.

Rozrywka i sport w stolicy

Do Warszawy można też przyjechać, by aktywnie spędzi czas. I tak warto odwiedzić Lake Park Wilanów, gdzie przygotowano plażę, niemal jak nad morzem. Można tu zagrać w siatkówkę plażową, wziąć lekcje flyboardingu, skimboardingu czy wakeboardingu oraz skorzystać z miniSPA.

W Wilanowie, w Golf Parks Poland można zagrać w minigolfa, w hali wspinaczkowej CAMP4 przygotowano kilka ścianek wspinaczkowych o różnym stopniu trudności, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wspinaczy. Warto też obejrzeć przepiękne widowisko w Multimedialnym Parku Fontann.

Rezerwuj hotele z rabatem

Żeby zobaczyć wszystkie atrakcje stolicy, jeden dzień nie wystarczy. Dlatego konieczny jest hotel.

