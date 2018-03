Skandynawski koncept Matchbanker dotarł na polski rynek.

Czy miałeś kiedyś dość czekania w kolejce w banku? Może miałeś dość porównywania ofert manualnie? A może język finansowy przyprawiał cię o ból głowy? Jeśli kiedykolwiek tak było, powinieneś zapoznać się z relatywnie nową platformą na polskim rynku, która rozwiązuje wszystkie te 3 problemy.

Jest to firma Matchbanker, która porównuje oferty pożyczek od ręki i dopasowuje je do osobistej sytuacji konsumenta.

Jak więc korzystać z serwisu Matchbanker?

Wystarczy, że wpiszesz kilka danych, między innymi kwotę pożyczki, cel pożyczki, zatrudnienie, posiadanie nieruchomości, przybliżony dochód miesięczny oraz twoje dane kontaktowe i naciśniesz przycisk “Znajdź pożyczkę”, a momentalnie dostaniesz listę pożyczek, dopasowaną do twojej osobistej sytuacji. Lista jest czytelna, napisana łatwym językiem i zawiera zalety i wady każdej oferty oraz przedział RRSO, szacowany czas wpłaty, dostępną kwotę pożyczki oraz okres kredytowania. Ułatwia to znacznie porównanie ofert i przeanalizowanie, która z nich jest najlepsza dla danego konsumenta. Jak zdecyduje się on konkretną pożyczkę, wystarczy, że kliknie “pożycz teraz”, a zostanie on przekierowany bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy, gdzie będzie mógł złożyć wniosek o pożyczenie pieniędzy.

Co więcej, serwis jest 100% darmowy dla konsumenta, niezobowiązujący, bezpieczny oraz szybki. Konsument oszczędza dzięki temu swój czas i pieniądze.

Na stronie firmy można również znaleźć porady zarządzania budżetem domowym, minimalizowania kosztów życia, jak również wyjaśnienia pojęć finansowych. Firma chce, aby jej klienci byli świadomymi konsumentami, więc na swojej platformie informuje o najnowszych ustawach bankowych, prawach i obowiązkach pożyczkobiorcy oraz wierzyciela. Wszystko opisane jest w zrozumiały sposób.

Krótka historia firmy

Firma po odniesieniu wielkiego sukcesu w Danii połączyła się z dużym nordycki, inwestorem i North Media A/S i jest on obecnie jej częściowym właścicielem. Spółka jest zarazem notowana na giełdzie kopenhaskiej. Firma szybko zaczęła wchodzić na inne rynki i obecnie działa już w 6 krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii i oczywiście Polsce. Obsłużyła już ponad 100.000 klientów, a ich zadowolenie osiągane jest między innymi dzięki wprowadzanemu w firmie duńskiemu konceptowi, tak zwanemu “arbejdsglæde” czy satysfakcji z pracy. Duńscy właściciele stworzyli kreatywne miejsce do pracy i odpowiednią atmosferę do rozwoju i przenosi się to na klientów. Efekty widać chociażby po ocenach Matchbanker w serwisie TrustPilot, gdzie firma otrzymała w Polsce ocenę “doskonałą” oraz 5 gwiazdek od niemalże 100 klientów.

Ostatnio firma zorganizowała plebiscyt najlepszych blogów finansowych, gdzie spośród niemalże 100 blogów wybrała 18, a czytelnicy głosowali na ulubione strony. Kilka dni temu został wybrany zwycięzca oraz 4 laureatów. Firma ma nadzieję, że pomoże to w uświadamianiu Polaków o zarządzaniu domowym budżetem, a co za tym idzie radzeniu sobie lepiej z osobistymi finansami.

