Jakie wymagania musi spełnić osoba, która chce korzystać z chwilówek?

Dzięki chwilówkom można zrealizować wiele nieprzewidzianych wydatków bez zamartwiania się, skąd wziąć pieniądze na nieplanowane zakupy, naprawy lub remonty. Wystarczy, że zaciągnie się szybką pożyczkę pozabankową, a gotówka pojawi się na koncie jeszcze tego samego dnia. Co powinieneś widzieć, gdy chcesz zaciągnąć chwilówkę, którą uzyskasz przez Internet?

1. Posiadanie własnego konta osobistego

2. Pełnoletność

3. Ważny dokument tożsamości

4. Pozytywna historia w bazach dłużników

5. Prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej

Chwilówkę, którą uzyskasz przez Internet, zaciągniesz bez zbędnych formalności. Niemniej, nawet w takim przypadku, jesteś zobowiązany do spełnienia kilku warunków. Dzięki nim firma pożyczkowa jest w stanie zweryfikować tożsamość klienta oraz zmniejszyć ryzyko związane z udzieleniem chwilówki. Oto 5 warunków, które należy spełnić, by uzyskać szybką pożyczkę pozabankową.

Posiadanie własnego konta osobistego

Aby uzyskać szybko pożyczkę przez Internet, powinno się posiadać własne konto osobiste w banku. Pieniądze są wypłacane wyłącznie na konto, dlatego brak rachunku rozliczeniowego uniemożliwia ich uzyskanie. Co ważne, konto powinno należeć do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca jest jedynie pełnomocnikiem do rachunku, jego wniosek o wypłatę szybkiej pożyczki pozabankowej zostanie odrzucony.

Pełnoletność

Chwilówkę, którą uzyskasz przez Internet, zaciągniesz wyłącznie w sytuacji, gdy jesteś osobą pełnoletnią. Korzystanie z produktów tego typu jest zarezerwowane dla osób, które posiadają co najmniej 18 lat. Niekiedy od pożyczkobiorców wymaga się, by ukończyli co najmniej 21. rok życia oraz stosuje się wobec nich górną granicę wiekową. Z tego powodu problematyczne może być pożyczenie pieniędzy w instytucji pozabankowej, gdy przejdzie się na emeryturę lub ukończy się więcej niż 70 lat.

Ważny dokument tożsamości

Od pożyczkobiorców w firmach udzielających chwilówek wymaga się posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport. W przypadku dowodu osobistego pożyczkobiorca może legitymować się zarówno dokumentem tymczasowym, jak i z dziesięcioletnim okresem ważności. Paszport jest uznawany jedynie w przypadku osób posiadających polskie obywatelstwo. Obywatele innych krajów mogą skorzystać z chwilówek przez Internet oferowanych przez firmy działające w ich ojczyznach.

Pozytywna historia w bazach dłużników

Osoby wnioskujące o chwilówkę powinny pamiętać, że jest to produkt kierowany do pożyczkobiorców, których stać na spłatę swoich zobowiązań. Weryfikacja wniosków klientów firm pożyczkowych jest maksymalnie uproszczona, jednak pomimo to dłużnicy mają trudności z pożyczeniem większych sum nawet w firmach pożyczkowych. Instytucje pozabankowe chronią się w ten sposób przed udzielaniem pożyczek klientom niewypłacalnym, którzy nieterminowo spłacają swoje zobowiązania lub zaciągają pożyczki, by spłacić wcześniejsze długi.

Prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej

Aby uzyskać chwilówkę przez Internet, powinno się wypełnić formularz udostępniony przez firmę pożyczkową. Ważne jest zadbanie o prawidłowe uzupełnienie wszystkich danych w formularzu, gdyż błędy powodują, że weryfikacja danych klienta jest negatywna. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na podawany numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego. Dzięki temu uniknie się problemów ze znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na przelew gotówki na konto.

W firmach pożyczkowych mogą być stosowane dodatkowe kryteria wobec pożyczkobiorców. Aby je poznać, powinno się sprawdzić warunki udzielania chwilówek w wybranej instytucji pozabankowej.

Materiał promocyjny