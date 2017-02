Łatwiej tramwajem na Białołękę

Od poniedziałku tramwaje będą jeździły dłuższą trasą na Białołęce. „Dwójka" dojedzie do przystanku Nowodwory.

autor: Krzysztof Skłodowski źródło: Fotorzepa Tramwaje +zobacz więcej

Od 27 lutego tramwaje linii 2 będą jeździły na wydłużonej, 7 kilometrowej trasie i obsługiwały dwa dodatkowe, nowe przystanki – przy skrzyżowaniu ulicy Światowida z ulicą F. Štefánika i ulicą H. Ordonówny - opisuje Igor Krajnow, rzecznik ZTM.

Na wydłużonym odcinku tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 4 minuty w godzinach szczytu komunikacyjnego, co 6 poza szczytem i co 7,5 minuty w dni świąteczne.

W godzinach szczytu komunikacyjnego „dwójka" będzie kursowała dodatkowo na trasie skróconej Metro Młociny – Tarchomin Kościelny co 8 minut. Na wspólnym odcinku trasy (Metro Młociny – Tarchomin Kościelny) w godzinach szczytu tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 2-4 minuty.

Jak zapewnia Krajnow podróż tramwajem z Młocin na Nowodwory potrwa zaledwie 14 minut. Wraz z wydłużeniem trasy tramwajowej zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji autobusowej. Linie autobusowe 101 i E-8 zostaną zlikwidowane. Zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa 214 łącząca wschodnią i zachodnią część Białołęki (autobusy będą kursowały co pół godziny). Na nową trasę (do pętli Metro Marymont) zostanie skierowana linia 134, a częstotliwość kursowania autobusów w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego zostanie zwiększona do 20 minut. Częściej będą również kursowały autobusy linii 211 i 516.

Zanim rozpoczną się regularne kursy tramwajowe do Nowodworów, w niedzielę 26 lutego na trasę (Metro Młociny – Nowodwory) wyjadą tramwaje specjalnej linii „N". Będą kursowały w godz. 13-18 co 15 min.

Na linii kursować będą tramwaje typu 128N Jazz Duo. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników historycznego taboru - linię „N" obsługiwać będzie także zabytkowy tramwaj typu K (nr tab. 445 tzw. „Berlinka" z 1940 roku). Tramwaje te będą specjalnie oznakowane naklejkami „Jedź z nami na Nowodwory". Pierwszych 500 pasażerów dostanie specjalny certyfikat poświadczający przejazd tramwajem po nowym odcinku trasy tramwajowej na Nowodwory. Będzie także słodka niespodzianka oraz ciepłe napoje.

Przypomnijmy. Tramwajowe połączenie Białołęki z metrem na Młocinach powstawało od kilku lat. Pierwszy odcinek, do przystanku Stare Świdry, został uruchomiony wraz z otwarciem mostu Marii Skłodowskiej-Curie w styczniu 2013 r. Drugi, do pętli Tarchomin Kościelny, był gotowy w grudniu 2014 r. Trzeci odcinek, do pętli Nowodwory, będzie otwarty 27 lutego.

Cała trasa na Białołęce ma torowisko trawiaste, równolegle z torami wybudowano także chodniki, drogi rowerowe, sygnalizacje świetlne, przebudowano jezdnie a także pojawiła się nowa zieleń. Planowane jest dalsze przedłużenie trasy tramwajowej do pętli Winnica w pobliżu ul. Modlińskiej. Tramwaj miałby tam dojechać = obiecują władze miasta - w drugim kwartale 2019 r.

