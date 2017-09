Więźniowie pomogą Białołęce

Zostało podpisane porozumienie między samorządowymi władzami Białołęki a Zakładem Karnym mieszczącym się na terenie dzielnicy.

Na mocy porozumienia skazani będą mogli być angażowani do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz lokalnych zagrożeń. Swoją pomoc będą świadczyć nieodpłatnie.

Skazani będą zajmowali się usuwaniem szkód, pomocą w porządkowaniu terenów objętych kataklizmem oraz innymi koniecznymi pracami.

- Skazani na własne oczy będą mogli się przekonać, ile dobrego wynikać będzie z ich pracy, ilu poszkodowanych dzięki nim będzie mogło wrócić do swoich domów, do normalnego życia. Takie doświadczenia bardzo pozytywnie wpływają na skazanych, ułatwiając im powrót do życia w społeczeństwie – mówi płk Zbigniew Białek Dyrektor Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce.

Natomiast korzyścią dla władz samorządowych Białołęki jest dostęp do pomocy dużej grupy osób w sytuacji kryzysowej, jaką są klęski żywiołowe, czy inne nagłe zagrożenia. W związku z tym, że skazani przebywają na terenie Białołęki, na miejsce zdarzenia mogą dotrzeć bardzo szybko.

- Dzisiejsze porozumienie i świadomość, że na wypadek kryzysowej sytuacji otrzymamy sprawną, bezinteresowną pomoc znacząco zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy za tę inicjatywę - mówi Ilona Soja – Kozłowska burmistrz dzielnicy Białołęka.

To kolejny wspólny projekt. Władze dzielnicy już od kilku lat współpracują z Zakładem Karnym i Aresztem Śledczym przy organizacji Białołęckiego Biegu Wolności, który odbywa się w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, a trasa wiedzie wokół więzienia przy ul. Ciupagi. Każdego roku zarówno skazani jak i pracownicy Służby Więziennej z sukcesami uczestniczą w wydarzeniu jako biegacze.

zw.com.pl