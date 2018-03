Szybsze połączenie do sieci

Urząd Dzielnicy Bemowo wprowadził zmianę w funkcjonowaniu bezpłatnej, bezprzewodowej sieci dzielnicowej Bemowo NET.

Dzięki tej decyzji mieszkańcy będą mogli korzystać z internetu bez konieczności rejestracji, logowania i wizyty w urzędzie.

Dotychczas chcąc korzystać z sieci należało uprzednio udać się do Ratusza by zarejestrować konto i otrzymać login i hasło. Zmiana spowoduje że stanie się to zbędne. Każdy posiadać smartfona, laptopa czy tabletu będzie się mógł połączyć i od razu korzystać z sieci, klikając wyłącznie akceptację regulaminu.

– W dzisiejszych czasach liczy się czas. Zmiany, które wprowadzamy już dawno powinny być standardem. Zależy nam aby mieszkańcy mogli bezproblemowo korzystać z bezpłatnego dzielnicowego internetu. Dzięki uwolnieniu Bemowo NET tak się stanie. – mówi Grzegorz Kuca, zastępca burmistrza.

Sieć BemowoNET obejmuje 156 lokalizacji i węzłów sieciowych, na których zainstalowane są łącznie 484 punkty dostępowe.

zw.com.pl