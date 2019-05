Budowa metra spowolni ruch

17 maja na Bemowie wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w ruchu związane z budową podziemnej kolei.

Rozpoczyna się budowa stacji C04 „Powstańców Śląskich", która powstanie pod południową jezdnią ul. Górczewskiej na wysokości Urzędu Dzielnicy Bemowo. W tzw. „fazie zero", która wprowadzona zostanie 17 maja, ok. godz. 22.00 wyłączone z ruchu zostaną skrajne pasy obydwu jezdni ul. Górczewskiej wzdłuż torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Z. Klemensiewicza do Powstańców Śląskich, a także jeden pas północnej jezdni przy skrzyżowaniu z ul. S. Konarskiego. Skręt w lewo w ul. S. Konarskiego będzie możliwy z sąsiedniego pasa.

Pierwsze zmiany pojawią się także na samym skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Zamknięte zostaną przejazdy dla rowerów przez ul. Powstańców Śląskich po południowej stronie skrzyżowania oraz przez ul. Górczewską po jego wschodniej stronie. Rowerzyści będą kierowani do przejazdów po północnej i zachodniej stronie skrzyżowania.

Zmiany będą dotyczyły również tramwajów i zaczną obowiązywać od soboty, 18 maja, od początku kursowania. Wyłączone z ruchu zostanie torowisko od ul. Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska. Tramwaje linii 10 pojadą prosto ulicami: Powstańców Śląskich – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – Wólczyńska – T. Nocznickiego do pętli Metro Młociny, a linii 26 ulicami: Powstańców Śląskich, Radiową i Dywizjonu 303 do pętli Koło.

Składy linii 28 będą natomiast kursowały ulicami: Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka do pętli na pl. G. Narutowicza. Zawieszone zostanie kursowanie linii 11. Na przystankach obecni są informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego.

