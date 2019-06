Problemy komunikacyjne na Bemowie

W związku z budową metra na Bemowie wyłączony z ruchu zostanie fragment ul. Górczewskiej.

Stacja C04 „Powstańców Śląskich" powstaje pod południową jezdnią ul. Górczewskiej, na wysokości Urzędu Dzielnicy Bemowo. Wdrożenie zmian rozpocznie się w piątek, 21 czerwca, około godz. 23.00. Wówczas wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Górczewskiej, na odcinku od ul. S. Konarskiego do wysokości budynku nr 210.

Wykonawca zakończy wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w niedzielę, 23 czerwca, po godz. 18.00.

Na ul. Górczewskiej, w pasie dzielącym jezdnie powstała tymczasowa jezdnia, na którą zostanie przeniesiony ruch w kierunku granicy miasta. Będą tu dwa pasy ruchu – jeden z nich zostanie przeznaczony dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Jadący od strony centrum przejadą na tymczasową jezdnię na skrzyżowaniu z ul. S. Konarskiego, a na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich będą mogli pojechać we wszystkich kierunkach. Na właściwą jezdnię wrócą przed centrum handlowym, na wysokości budynku nr 210. Natomiast jadący ul. Powstańców Śląskich od strony Bielan będą mieli dwa pasy do skrętu w lewo w ul. Górczewską. Ruch w stronę ul. S. Konarskiego będzie odbywał się jezdnią południową, będą na niej trzy pasy: jeden do jazdy prosto oraz po jednym do skrętu w prawo lub w lewo w ul. S. Konarskiego.

Na północnej jezdni ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do budynku nr 210 oraz na południowej jezdni od pętli Os. Górczewska do ul. Powstańców Śląskich wyznaczone zostaną pasy dla autobusów, taxi, MTON i motocykli. Podobne buspasy będą funkcjonowały także na ul. Człuchowskiej: pomiędzy ul. Lazurową i Świetlików na jezdni północnej oraz od ul. Raginisa do Lazurowej na jezdni południowej, a także na wschodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich od ul. Człuchowskiej do pl. Kasztelańskiego.

Zmiany będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów. Plac budowy obejmie chodnik i drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Górczewskiej pomiędzy ul. S. Konarskiego a Powstańców Śląskich. Po południowej stronie jezdni zostanie wyznaczona tymczasowa droga dla rowerów. Po tej stronie utrzymany będzie także chodnik, którym będzie można dojść do Urzędu Dzielnicy Bemowo. Utrzymane będzie także dojście od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej do osiedla przy ul. Bolkowskiej. Z kolei na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do Z. Klemensiewicza chodnik będzie utrzymany po obydwu stronach ulicy, po północnej stronie będzie funkcjonował ciąg pieszo-rowerowy. Na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich utrzymane będą przejazdy dla rowerów przez wszystkie wloty ulic. Na wysokości skrzyżowania zmieni się przebieg drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich.

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z dwóch i pół kilometra tuneli oraz stacji Ulrychów (C05) i Powstańców Śląskich (C04). Wykonawcą tej inwestycji na zrealizowanie projektu wartego 959 249 940,00 zł ma czas do listopada 2021 roku.

zw.com.pl