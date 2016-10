Nowe przedszkole w Ursusie

W Ursusie przy ul. Walerego Sławka powstało nowe przedszkole.

Kolorowy budynek otoczony zielenią i placem zabaw, o wartości ponad 5 mln zł brutto – został oddany do użytku na rok przed terminem.

W pobliżu Parku Achera powstało dwukondygnacyjne przedszkole z 6 salami zajęć, salami rekreacyjno-zabawowymi, pomieszczeniami administracji, zapleczem sanitarnym i zapleczem kuchennym. Przed budynkiem do dyspozycji dzieci jest plac zabaw, zaś rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z obszernego parkingu.

– Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowego budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie obiektu oraz uzyskanie pozwolenie na użytkowanie – komentuje Wiesław Klimek, menadżer projektu, Skanska.

– Inwestycja została zakończona blisko rok przed terminem, dzięki czemu przeprowadziliśmy dodatkową rekrutację i 126 najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy rozpoczęło edukację przedszkolną w publicznej placówce jeszcze w tym roku – mówi Urszula Kierzkowska, burmistrz dzielnicy Ursus.

- Przedszkole wyróżnia niezwykle kolorowy i bajkowy wystrój. Magiczny nastrój już od wejścia tworzą kolorowe konstrukcyjne słupy podpierające daszek wejściowy. Wnętrze budynku to przestronny hol doświetlony z obu stron obszernymi witrynami z oryginalną poczekalnią w kształcie pnia drzewa. Pod sufitem zawiesiliśmy na różnych wysokościach akustyczne wyspy w kształcie chmurek, zaś na piętro poprowadziliśmy szerokie schody z barierami imitującymi wysoką trawę – wymienia Karolina Rutkowska, kierownik robót, Skanska. - Konstrukcję budynku stanowią ściany nośne murowane z trzpieniami i stropami żelbetowymi, posadowione na żelbetowych ławach fundamentowych, co bezpośrednio przekłada się na trwałość i wysoką jakość konstrukcji - dodaje.

Wiadomo, że najwięcej ciepła ucieka przez ściany, dlatego powinny być one dostatecznie ciepłe. W tym celu fasadę Skanska wykonała w większości w systemie BSO – to bezspoinowy system ocieplania, który znacznie zmniejszy koszty ogrzewania budynku podczas użytkowania. Ponieważ to obiekt dla dzieci, dlatego fasadę spółka wzbogaciła o kolorowe elementy okładziny HPL.

– Obiekt jest przestronny, przytulny, z nowoczesną i ciekawą aranżacją pomieszczeń, wyposażony w funkcjonalne i dostosowane do potrzeb dzieci, pracowników i rodziców urządzenia i meble. Wizualizacja przestrzeni oddaje w pełni klimat nawiązujący do pobliskiego parku, a poczekalnia dla rodziców w pniu drzewa jest niezwykle oryginalnym rozwiązaniem – mówi Renata Trzepizur, dyrektor nowego przedszkola. – Placówka jest w pełni dostosowana do pełnej realizacji potrzeb dzieci wymagających wsparcia w postaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez posiadanie bogatego zaplecza dla specjalistów oraz sali zajęć integracji sensorycznej – dodaje Renata Trzepizur.

