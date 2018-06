Nowy plac zabaw w Powsinie

Park Kultury w Powsinie zmienia się. W sobotę otwarty zostanie nowy plac zabaw.

Modernizacja placu zabaw objęła całkowitą wymianę wyposażenia. Teren został podzielony na kilka stref przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku, równocześnie umożliwiając dostęp do wszystkich urządzeń dzieciom z niepełnosprawnościami.

Wśród atrakcji są m.in. zestawy do wspinaczek, piaskownice, huśtawki, karuzele oraz zjeżdżalnie. Nawierzchnia, po której będą poruszały się dzieci jest zróżnicowana. Wokół urządzeń została ułożona nawierzchnia głównie z materiałów naturalnych czyli barwionych zrębków drewnianych oraz nawierzchnia z EPDM, które zabezpieczą bawiących się przed skutkami ewentualnego upadku.

Przejścia zostały wykonane z desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne, natomiast przy wejściach na plac pojawiła się kostka granitowa. Przeważająca część terenu została obsiana trawą i obsadzona krzewami.

W centralnej części pojawiła się scena przygotowana do zabaw z animatorami i organizacji małych przedstawień teatralnych. Na terenie wokół sceny została zorganizowana przestrzeń wypoczynkowa ze źródełkiem wody pitnej, umożliwiająca jednocześnie rodzicom obserwację bawiących się dzieci. Tuż obok powstał ogród muzyczny wyposażony w ksylofony, bębny i dzwony. Pojawiła się również przestrzeń do gier podwórkowych.

Na skraju placu powstała ściana i fragment chodnika przeznaczone do rysowania kredą. Wśród nowych atrakcji znalazły się tunele i przejścia wykonane z pędów różnych gatunków wierzb stanowiące żywą architekturę i umożliwiające np. zabawę w chowanego.

W części północno-zachodniej powstał pająk złożony z lin oraz stanowiska do street workout'u. Pojawiła się również tyrolka.

Z początkiem roku w Parku Kultury w Powsinie, po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, oddano do dyspozycji mieszkańców dwa zadaszone całoroczne korty tenisowe. Nowe korty ogrzewane są cichymi nagrzewnicami gazowymi a powłoka posiada świetliki umożliwiające grę w dzień bez potrzeby używania sztucznego światła. Wieczorem odpowiednie doświetlenie zapewniają reflektory w technologii LED.

Zakup elementów małej architektury pozwolił na wymianę ławek, koszy i stojaków rowerowych. Ponadto na terenie parku przybyło wiele miejsc do odpoczynku dzięki zainstalowanym leżankom i stołom piknikowym. Nowe wyposażenie nawiązuje swoją stylistyką do elementów będących w wyposażeniu parku w latach 50.

Na początku kwietnia ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych obejmujących modernizacje terenu placu gier i mini golfa. Modernizacja placu gier będzie polegała na budowie od podstaw nowego 18 dołkowego toru do mini golfa, wymianie nawierzchni na istniejących boiskach do siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki oraz zmianie funkcji jednego boiska z siatkówki na siatkówkę plażową. Dzięki tym zabiegom ilość boisk do siatkówki plażowej wzrośnie do trzech.

Planowane tory do mini golfa będą charakteryzowały się różnym stopniem trudności, co umożliwi zabawę całym rodzinom. Poza wymianą nawierzchni boisk i mini golfem teren wzbogaci się w rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą. Na terenie pojawią się zadaszenia membranowe chroniące przed słońcem, letnie przebieralnie, piłkochwyty, poidełko pozwalające na ugaszenie pragnienia, zamgławiacze rozpraszające delikatną mgiełkę wodną, stojaki rowerowe oraz ławki. Modernizacja obejmie prawie 5 000 m kw terenu rekreacyjno-sportowego i poprawi możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Parku Kultury w Powsinie.

Obecnie prowadzone są prace przy projekcie modernizacji basenu. Projektanci pracują nad wykonaniem pełnego projektu wykonawczego, obejmującego zagospodarowanie terenu, modernizację niecek basenu i brodzika, pomieszczeń szatni, stacji uzdatniania i ogrzewania wody.

zw.com.pl