Zmiana nawierzchni na Wiertniczej

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na wschodniej części ul. Wiertniczej, na odcinku od ul. Ostrej do Cendrowskiej.

Prace rozpoczęły się w piątek i potrwają do poniedziałku, 24 września, do godz. 4.00. W tym czasie zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia ul. Wiertniczej, na odcinku od ul. Ostrej do Cendrowskiego.

Połączenie z ul. Wiertniczą straciły ulice: Petyhorska, Kosiarzy i Obornicka. Na skrzyżowaniu z al. Wilanowską jest możliwość skrętu z ul. Przyczółkowej w al. Wilanowską, dla kierowców jadących od strony Konstancina-Jeziorny. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie.

Objazd został poprowadzony ulicami: Nałęczowska – Jana III Sobieskiego do al. Wilanowskiej. Na zamkniętym odcinku wprowadzone zostaną objazdy dla pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego. Trasami objazdowymi będą jeździły autobusy linii: 116, 163, 180, 264, 317, 519 i 742. Autobusy będą zatrzymywały się na tymczasowym przystanku Nałęczowska 53, który będzie zlokalizowany przy ul. Nałęczowskiej, za skrzyżowaniem z ul. Jana III Sobieskiego, w kierunku ul. Powsińskiej.

zw.com.pl