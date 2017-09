Nowe boiska na Targówku

Nowymi obiektami sportowymi mogą pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 298, a także Szkoła Podstawowa nr 277.

Oba boiska będą służyły nie tylko uczniom.Poza godzinami lekcyjnymi, także w weekendy, oba obiekty będą otwarte również dla mieszkańców. Zmodernizowane boiska znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 298 (ul. Krakusa 2) oraz przy Szkole Podstawowej nr 277 (ul. Suwalska 29).

Szkoła Podstawowa nr 298 Kompleks przy ul. Krakusa 2 składa się z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego m.in. do gry w koszykówkę, boiska do siatkówki, bieżni z czterema torami do biegów na 60 metrów i skoczni do skoków w dal. Dodatkowo na terenie znajdują się urządzenia do street workout'u, stoły tenisowe oraz stoliki do gier planszowych. Jest też nowe ogrodzenie, chodniki oraz zieleń. Całkowity koszt modernizacji tego obiektu to ponad 2,4 mln zł.

Szkoła Podstawowa nr 277 Obiekt sportowy przy ul. Suwalskiej 29 wyposażony został w boisko wielofunkcyjne z polem do gry w piłkę ręczną i poprzecznie ustawionymi polami do koszykówki i piłki nożnej. Znajduje się na nim również bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, która składa się z bieżni okrężnej, trójtorowej o długości 150 metrów, z wbudowaną bieżnią prostą czterotorową do biegów na 60 metrów, zakończoną skocznią do skoku w dal.

Na terenie kompleksu do dyspozycji uczniów jest również boisko piłkarskie o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkówki plażowej z nawierzchnią z piasku rzecznego, plac gier przeznaczony do gier zespołowych dla najmłodszych dzieci, a także stoły tenisowe i stoliki do gier planszowych. Prace przeprowadzone na tym terenie kosztowały nieco ponad 1,6 mln zł.

