Nowe linie na Bródno

Od 18 marca uruchomiona zostanie na Bródnie nowa linia 327.

Od niedawna na Bródnie funkcjonuje nowa organizacja ruchu związana z budową II linii podziemnej kolei.

Wielu pasażerów korzysta z autobusów jadących ulicą św. Wincentego. Dlatego od poniedziałku, 18 marca, na ulice wyjadą autobusy nowej linii 327. Jej trasa została tak przygotowana, aby ułatwić dojazd do ronda Żaba i przesiadek do tramwajów osobom z rejonu przystanków Malborska i św. Wincentego. Autobusy linii 327 będą kursowały od CH Targówek, ul. Głębocką, św. Wincentego do ronda Żaba, w dni powszednie w godzinach 6.00–9.30 i 14.00–20.00, a na przystankach będą się zatrzymywały co 15 minut.

Przygotowany zostanie także projekt zmian organizacji ruchu na osiedlowych uliczkach po północnej stronie ul. L. Kondratowicza – być może niektóre z nich zostaną zmienione na jednokierunkowe. Dziś wykorzystywane są jako trasy objazdowe zamkniętej ul. L. Kondratowicza, co jest uciążliwe dla ich mieszkańców.

W czasie budowy na trasy objazdowe skierowane zostały autobusy linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64. Na głównych ulicach (Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, Chodeckiej, Łojewskiej, Wyszogrodzkiej i Bartniczej) wyznaczone zostały wydzielone pasy dla autobusów. Dodatkowo, odcinki ulicy św. Wincentego, między ulicą Niwa a Gilarską oraz ulicą L. Kondratowicza a wjazdem na parking urzędu dzielnicy (tylko w kierunku ulicy Matki Teresy z Kalkuty), zostały przeznaczone tylko dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Pasażerowie z Bródna mogą szybko dojechać do Śródmieścia i na Mokotów dzięki nowej linii tramwajowej 41. Składy ruszają z pętli Żerań Wschodni i taką samą trasą jak linia 1, jadą do ronda Zgrupowania AK „Radosław", gdzie skręcają w al. Jana Pawła II i kończą trasę na Służewcu (trasą linii 17). Linia 41 kursuje w dni powszednie godzinach 6.00-20.00.

zw.com.pl