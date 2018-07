Zmiany na Żołnierskiej

Na przebudowywanej ul. Żołnierskiej zmiany. Otwarty został nowo wybudowany wiadukt nad ul. Strażacką i torami kolejowymi.

W piątek otwarty dla samochodów został wschodni wiadukt nad ul. Strażacką i torami kolejowymi oraz wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej. Oznacza to, że od ul. Czwartaków do węzła ze Strażacką kierowcy mogą korzystać z obydwu przebudowanych jezdni. Dalej jadą nowo wybudowanym wiaduktem nad torami i wschodnią jezdnią aż do ul. Marsa. Stary zachodni wiadukt został zamknięty i rozebrany, następnie rozpocznie się budowa nowej konstrukcji.

W weekend wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej dokończy remont łącznicy pod wiaduktami i ułoży na niej ostatnią warstwę nawierzchni. Prace potrwają do poniedziałku, 16 lipca, do ok. godz. 5.00. Do tego czasu zamknięta dla samochodów będzie ul. Strażacka od Stężyckiej do Zesłańców Polskich wraz z łącznicą pod wiaduktami (czyli ul. Strażacka nie będzie miała połączenia z Żołnierską). Objazdy są poprowadzone ul. Żołnierską do Marsa lub ulicami Czwartaków – I. Paderewskiego – al. gen. A. Chruściela „Montera" – Marsa; Chełmżyńska – Marsa. W tym czasie autobusy linii 225 (tylko w kierunku krańca PKP Mokry Ług) i nocnej N24 (tylko w kierunku krańca Rembertów-Akademia) jadą ul. Marsa do przejazdu kolejowego przy stacji kolejowej Rembertów i dalej linia 225 w lewo al. gen. A. Chruściela „Montera", a nocna swoją trasą podstawową.

W poniedziałek, 16 lipca, z samego rana ul. Strażacka zostanie przywrócona do ruchu. Na łącznicę pod wiaduktami wrócą dwa kierunki, uruchomione zostaną także wszystkie relacje na węźle z ul. Żołnierską. Tym samymi będzie można już skręcić z ul. Żołnierskiej na Strażacką i odwrotnie. Po otwarciu łącznicy autobusy linii 143, 225 i N24 będą kursowały ul. Strażacką.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Kobyłka, Marki, Sulejówek, Ząbki i Zielonka. Przebudowywany odcinek ma 4,8 km. Zaczyna się na wysokości ul. Naddnieprzańskiej i ciągnie do granicy Warszawy.

