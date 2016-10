Wielki mural w Legionowie

Mural historyczny w Legionowie zajmuje ponad 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni.

Urząd Miasta Legionowo, przy współpracy z Narodowym Centrum Kryptologii i Zespołem Szkół w Legionowie przygotowuje mural historyczny. Malowidło będzie miało 736 mb długości i ok. 2120 m2 powierzchni – tyle co sześć ścian 10-piętrowych wieżowców. Autorem muralu jest doświadczony twórca street art, wywodzący się z Gdańskiej Szkoły Muralu Rafał Roskowiński. Legionowski mural będzie największym w Polsce, ale też prawdopodobnie największym na świecie muralem patriotycznym.

Prace rozpoczęły się 19 września i potrwają dwa miesiące. Dzieło ma być ukończone na 11 listopada. Mural, nad którym pracuje 10 artystów, powstaje na murze otaczającym Narodowe Centrum Kryptologii. Dzieło upamiętni największe bitwy w historii Polski.

– Mural przedstawia 1050 lat chwały polskiego oręża – mówi autor dzieła, Rafał Roskowiński z Fundacji Rosko Art, pionier współczesnego polskiego muralizmu. – Ciężko na przestrzeni 750 metrów zawrzeć wszystkie polskie bitwy, skupiliśmy się zatem na tych najbardziej charakterystycznych. Są one przedstawione chronologicznie, od czasów Mieszka I po te toczone w obecnych czasach na misjach pokojowych.

– Mur okalający NCK nie był zbyt estetyczny, stąd pomysł, aby wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej wykorzystać powierzchnię, którą każdego dnia oglądają nie tylko mieszkańcy miasta, ale także pasażerowie pociągów przejeżdżających przez Legionowo na trasie do Gdyni. Jest to sposób na podniesienie atrakcyjności naszego miasta, a jednocześnie świadomości i patriotyzmu mieszkańców, a wszystko to w bardzo przyjemny i przystępny sposób – mówi Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Przygotowania do rozpoczęcia prac trwały dwa miesiące. Przygotowanych zostało około 390 rysunków przedstawiających wiele bitew stoczonych na przestrzeni 1000-letniej historii Polski. Sceny zostaną namalowane w kolejności chronologicznej, od bitwy pod Cedynią w 972 roku aż po misję polskiego wojska w Afganistanie w 2007 roku. Odbyły się także konsultacje społeczne z mieszkańcami Legionowa, którym przedstawiono trzy projekty dotyczące historii Legionowa.

– Chcieliśmy jak najlepiej odzwierciedlić historyczne detale, umundurowanie i uzbrojenie. Przy niektórych bitwach, zwłaszcza tych mniej znanych, korzystaliśmy z konsultacji historycznych – mówi Rafał Roskowiński. - To dzieło daje mi i resortowi obrony, który reprezentuję wiele powodów do satysfakcji. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, wesprzeć artystów i władze Legionowa w jego powstaniu – mówił podczas spotkania z mediami Michał Wiater, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. - Mówi się, że 1 obraz mówi tyle co tysiąc słów, tu mamy 100 obrazów, które mówią 100 000 słów o polskiej historii. Ten mural pokazuje, że o historii można opowiadać w sposób ciekawy i przyjazny.

Mural ma inspirować do poznawania historii Polski, dlatego do współpracy zaproszono uczniów z pobliskiego Zespołu Szkół. – Chcemy uczyć młodych i nie tylko młodych mieszkańców historii oręża polskiego. Obserwujemy duże zainteresowanie historią, ale raczej podawaną w niekonwencjonalny sposób. Ten mur posłużył do przedstawienia ponad 1000 lat historii w obrazach. Jest to innowacyjna forma nauki i wejście na zewnątrz z przekazem historycznym, który mam nadzieję zachęci uczniów, mieszkańców i osoby przejeżdżające przez miasto do pogłębienia kontaktu z historią polskiego oręża – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

Zainteresowani postępami prac mogą śledzić videoblog, poświęcony temu projektowi. Każdy odcinek programu opowiada o kolejnej bitwie przedstawionej w malowidle. Emisje odbywają się 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki. Kanał dostępny jest na YouTubie pod nazwą "750 metrów chwały".

zyciewarszawy.pl