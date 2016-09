Paluch zaprasza miłośników zwierząt

W sobotę dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu.

autor: Filip Klimaszewski źródło: materiały prasowe +zobacz więcej

4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt, ale „Paluch" uczci go w sobotę, 1 października. Zorganizuje dzień otwarty. Każdy z gości, który odwiedzi schronisko w godz. 12-17, będzie mógł wejść do miejsc na co dzień niedostępnych dla nikogo poza personelem.

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć wnętrze, wyposażenie i funkcjonowanie szpitala, w tym między innymi laboratorium, salę operacyjną i oddział ratunkowy. Lekarz weterynarii zaprezentuje nowoczesny sprzęt medyczny i opowie o metodach leczenia stosowanych na „Paluchu".

Miłośnicy kotów będą mogli zajrzeć do kociego żłobka i poznać pensjonariuszy kociarni, „psiarze" zapewne z chęcią obejrzą wewnętrzne wybiegów pawilonach dla psów. Wszyscy zainteresowani będą mogli porozmawiać z opiekunami zwierząt na temat ich codziennej pracy. Zaprezentowany zostanie także rejon kwarantanny, czyli miejsce do którego trafiają nowo przybyłe zwierzęta. Wycieczka nie ominie też kuchni, w której przygotowywane ciepłe posiłki dla podopiecznych.

W ramach dnia otwartego odbędą się także spotkania z behawiorystą, które będą również okazją do obserwacji jego pracy. Na miejscu czekać też będą wolontariusze, a ich zajęciom z psami będzie można się przyjrzeć między innymi na wybiegach spacerowych.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. W budżecie stolicy na funkcjonowanie schroniska w 2016 roku przewidzianych jest 8 500 000 złotych.

Dzięki aktywnym działaniom promocyjnym schroniska oraz kampaniom zachęcającym do adopcji liczba przebywających „Na Paluchu" czworonogów w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o blisko 1500 zwierząt, z 2299 – 31 października 2010 r. Obecnie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, czyli popularnym „Paluchu" przebywa niespełna 800 psów i 70 kotów.

