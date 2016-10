Remont alejek obok Cytadeli

Rozpoczął się remont alejek w parku Fosa i Stoki Cytadeli. Nową nawierzchnię otrzyma trasa o długości 1600 m.

"W parku Fosa i Stoki Cytadeli na Żoliborzu rozpoczęła się wymiana nawierzchni. Już najbliższej wiosny zdecydowanie wzrośnie poziom bezpieczeństwa oraz komfort spacerów" - zapowiada Magdalena Niedziałek, z ZOM.

Modernizacja obejmuje w pierwszym etapie alejki i schody o długości 1 600 m na terenie żoliborskiego parku Fosa i Stoki Cytadeli. Pracami objęte są ścieżki okalające mury Cytadeli od ul. Kaniowskiej do ul. Jana Jeziorańskiego, a także Skwer im. A. Woyciechowskiego. Dotychczasowa zużyta nawierzchnia zastąpiona zostanie nową – bitumiczną, a schody wyłożone zostaną antypoślizgowym granitem. Odnowione będą także znajdujące się przy nich balustrady oraz wzmocnione fragmenty skarp.

W ramach remontu zrealizowany zostanie projekt do budżetu partycypacyjnego: „Poręcz przy schodach do Al. Wojska Polskiego 1", który zakłada instalację poręczy biegnącej przy schodach przy Gimnazjum Nr 55. Służyć będzie nie tylko uczniom, ale wszystkim spacerującym w tamtym rejonie parku Fosa.

jak informuje Magdalena Niedziałek prace potrwają do końca roku. Modernizację, na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta, wykonuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Koszt to ok. 1,2 mln zł.

Urzędniczka przypomina, że Park Fosa i Stoki Cytadeli założony został w 1950 r. według projektu Zygmunta Stępińskiego i Krystyny Onitzchowej. Umiejscowiony jest w miejscu fosy okalającej mury Cytadeli Warszawskiej. W sąsiedztwie parku znajdują się obiekty forteczne, m.in. działobitnie rawelinu, kaponiery, akwedukty. Obecnie jest jednym z bardziej popularnych miejsc rekreacji i wypoczynku. Na jego terenie znajduje się plac zabaw oraz dwie siłownie plenerowe.

zyciewarszawy.pl