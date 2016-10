Spokojnie do zwierząt

Dziki, wiewiórki, sarny, ale też łosie, lisy – to tylko niektórzy mieszkańcy warszawskich lasów. Jak się zachować gdy je zobaczymy?

Jak się zachować w ich obecności? Jak postępować w podczas spaceru w lesie? Na te i inne pytania odpowiedzą stołeczni leśnicy w kampanii informacyjnej poświęconej dzikim zwierzętom żyjącym w Warszawie.

– Obok nas żyją tysiące zwierząt. Kontakt między mieszkańcami Warszawy i dzikimi zwierzętami w takiej sytuacji jest nieunikniony, dlatego trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. To jest niezwykle ważne dla obu stron - uważa Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Lasy Miejskie-Warszawa przygotowały kampanię informacyjną mającą na celu uwrażliwienie mieszkańców na zwierzęta. Lasy w Warszawie obejmują powierzchnię około 8100 hektarów, co stanowi 15 proc. powierzchni miasta.

W Warszawie najczęściej spotkać można sarny i dziki, ale występują również łosie, bobry, kuny, list czy borsuki. Niewłaściwe zachowanie ludzi w kontaktach z tymi zwierzętami może być niebezpieczne dla obu stron.

Podczas pobytu w lesie ważne jest, aby: nie śmiecić; nie dokarmiać zwierząt; nie podchodzić do zwierząt; prowadzić psy na smyczy.

Mieszkańcy terenów w pobliżu lasów powinni również pamiętać o właściwym zabezpieczaniu altanek śmietnikowych, które mogłyby prowokować do poszukiwania pożywienia. Spotkanie z dzikim mieszkańcem Warszawy nie musi być groźne. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że zwierzęta nie stanowią zagrożenia, a to raczej my możemy być dla nich powodem do stresu, czy podjęcia ucieczki.

W warszawskich lasach szczególnie łatwo spotkać dziki. Kiedy już jednak mieszkańcy stolicy się na nie natkną nie powinni do nich podchodzić, płoszyć czy też przepędzać szczując psami. Należy się spokojnie wycofać.

Zwierząt nie wolno dokarmiać Trzeba być świadomym, że dokarmiający dzikie zwierzęta uczy się je, że w mieśćcie można łatwo zdobyć pożywienie. Co więcej takie zachowanie może przyzwyczaić zwierzęta do obecności człowieka.

Jeżeli spotkamy ranne zwierzę leśnicy radzą, aby starać się mu pomóc. Ważne jest jednak by nie działać zbyt szybko i pochopnie. W ocenie sytuacji mogą pomóc pracownicy Patrolu Eko Straży Miejskiej lub Lasów Miejskich-Warszawa. Nie wolno zabierać z lasu młodych zwierząt, które powoli się usamodzielniają.

Widząc ranne czy chore zwierzęta można interweniować na trzy sposoby: powiadamiając łowczych Lasów Miejskich-Warszawa – tel. 600 020 746; dzwoniąc do Patrolu Eko Straży Miejskiej m.st. Warszawy – tel. 986 lub zgłaszając problem za pośrednictwem aplikacji Warszawa 19 115 lub Miejskiego Centrum Kontaktu – tel. 19 115.

zyciewarszawy.pl