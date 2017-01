Poważny remont w zoo

Rozpoczął się remont alei głównej Ogrodu Zoologicznego. Wokół niego pojawi się mała architektura i nowa roślinność.

W 2017 roku ogród zoologiczny czeka przebudowa alejki głównej, czyli podstawowej arterii ogrodu łączącej bramę północną i południową.

Prace remontowe będą dużym wyzwaniem w organizacji codziennego funkcjonowania zoo. Wynika to nie tylko z tego, że aleja jest komunikacyjnym „kręgosłupem" ogrodu, ale również z faktu, że główne prace muszą być prowadzone latem, kiedy w zoo jest największa liczba zwiedzających. Dlatego projektowanie i przygotowania do remontu trwały niemal cały rok 2016.

Remont alei głównej jest konieczny, gdyż pochodząca z lat 50. ubiegłego wieku asfaltowa nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Asfalt miejscami jest zniszczony, popękany, a także przerośnięty korzeniami zbyt blisko rosnących drzew.

W wyniku prac modernizację przejdą również podziemne instalacje techniczne. Dzięki temu wymieniona zostanie część instalacji wodno-kanalizacyjnej, pojawią się nowe przyłącza energetyczne i światłowód. Dzięki temu aleja będzie lepiej oświetlona.

Remontowi alei głównej towarzyszyć będzie zmiana zieleni wzdłuż ulicy. Teraz zasadzone są tam głównie topole mieszańcowe, topole czarne i klony srebrzyste sadzone zaraz po wojnie. Jak duże zagrożenie mogą stanowić stare topole pokazała zeszłoroczna, czerwcowa nawałnica. Wichura, która przeszła nad stolicą 17 czerwca nie ominęła zoo. Krajobraz jaki po sobie zostawiła był jak po huraganie: zwalone drzewa, połamane wielkie gałęzie, leżące na alejkach wielkie konary. 10 drzew miało połamane korony, a mnóstwo gałęzi tarasowało alejki lub wisiało na drzewach. Samych połamanych gałęzi wywieziono 10 przyczep.

Dlatego konieczna jest wycinka wybranych drzew. Poza konieczną wycinką (wytypowano 81 drzew) część drzew i krzewów zostanie przesadzona w inne rejony zoo (6 drzew i 76 m kw krzewów). Pozostałe w alei głównej drzewa – stosunkowo młode lipy, jodły, świerki i klony – zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Roślinność istniejąca w pasie robót, a nie przeznaczona do usunięcia, będzie zabezpieczona przed uszkodzeniem, m.in. poprzez odeskowanie pni, a prace w obrębie systemu korzeniowego będą prowadzone ręcznie.

Wszystkie prace związane z wycinką oraz pielęgnacją drzew będą prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków. Sadzone będą m.in. klony i graby pospolite. W północnej części alei głównej posadzone zostaną graby w odmianie Fastigiata, o pokroju zbliżonym do sadzonych po wojnie topól czarnych w odmianie Italica. Dodatkowo, wzdłuż chodnika alei głównej posadzony zostanie żywopłot z krzewów irgi błyszczącej, co podkreśli reprezentacyjny charakter arterii. Obszar pomiędzy chodnikiem a wybiegami zwierząt zajmą z kolei krzewy okrywowe.

Sadzenie i przesadzanie drzew odbędzie się jesienią, natomiast sadzenie roślin w pojemnikach szkółkowych możliwe jest przez cały okres wegetacyjny (po zakończeniu remontu alei).

Administracja zoo przewiduje posadzenie 206 sztuk i 17 291 krzewów.

Co ze ściętymi drzewami? Większość z 81 drzew planowanych do wycinki zostanie na terenie zoo. Zwalone pnie będą służyć za dom bytującym w środowisku martwego drewna owadom i drobnoustrojom. Staną się one także „wystrojem" niektórych wybiegów zwierząt lub „wygrodzeniem" przestrzeni na terenie ZOO. Część gałęzi i mniejszych konarów zostanie pocięta na drobne części i jako tzw. zrębki będzie służyła za ściółkę dla zwierząt oraz do celów ogrodniczych.

W 2017 roku w zoo prowadzone będą również inne prace. Obecnie roboty prowadzone są na wybiegu dla panter śnieżnych. W nowym domu dzikie koty powinny zamieszkać w czerwcu. Realizowany jest również projekt reintrodukcji żółwia błotnego.

16 stycznia, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.

Wkrótce ogłoszony zostanie również przetarg na budowę nowego wejścia do zoo. Powstanie ono od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości placu Hallera.

zyciewarszawy.pl